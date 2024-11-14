Η Νικόλ Κίντμαν φοράει εδώ και καιρό περούκες για τους πολυάριθμους κινηματογραφικούς της ρόλους. Ωστόσο, σε πρόσφατη εμφάνισή της, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε με extensions καθώς παρακολούθησε την πρεμιέρα του «Spellbound», στη Νέα Υόρκη.

Η πρωταγωνίστρια του «Moulin Rouge!» έδειχνε εντελώς διαφορετική με τις ξανθές μπούκλες της, οι οποίες τις χάρισαν μια νεανική εμφάνιση. Ωστόσο, τα επιπλέον μαλλιά και οι φυσικές μπούκλες της Νικόλ έμοιαζαν να έχουν ελαφρώς διαφορετική απόχρωση.

Οι σταρ του Χόλιγουντ συχνά φορούν περούκες και extensions μαλλιών για να πετύχουν μια πιο νεανική και εμφάνιση, καθώς τα μαλλιά αραιώνουν και χάνουν όγκο με την ηλικία. Η Νικόλ Κίντμαν έδειχνε αιθέρια, με ένα λευκό δαντελένιο φόρεμα καθώς πόζαρε στο κόκκινο χαλί. Η ηθοποιός δεν έχει προβάλει τα φυσικά της μαλλιά στην οθόνη από τις πρώτες μέρες της καριέρας της και φοράει, σχεδόν, αποκλειστικά περούκες για κινηματογραφικούς ρόλους.

Πρόσφατα, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι διέκοψε τα γυρίσματα του «Babygirl» γιατί δεν ήθελε να έχει οργασμό. Η ίδια παραδέχτηκε ότι οι σκηνές με τον Harrison και τον Antonio Banderas, ως σύζυγό της, της «έπεσαν» πολύ… βαριές για να τις διαχειριστεί.

«Υπήρχε ένα μοίρασμα και εμπιστοσύνη μεταξύ μας και στη συνέχεια απογοήτευση. Ένιωθα σαν να έπρεπε να πω ‘’Μην με αγγίζεις’’. Υπήρχαν στιγμές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που έλεγα: ‘’Δεν θέλω πια να έχω οργασμό’’. Μην έρχεσαι κοντά μου. Μισώ να το κάνω αυτό. Δεν με νοιάζει αν δεν με αγγίξουν ποτέ ξανά στη ζωή μου! Το έχω ξεπεράσει», δήλωσε η Nicole Kidman.

Έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες υπερπαραγωγές, έχει κερδίσει Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα, Emmy και BAFTA, ενώ χιλιάδες γυναίκες θα ήθελαν να της μοιάζουν. Ωστόσο, η ηθοποιός έχει πει ότι τα εφηβικά της χρόνια ήταν μια κόλαση εξαιτίας της εμφάνισής της. Η 57χρονη -γεννημένη στη Χαβάη- Αυστραλή ηθοποιός εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ «In Vogue: The 90s» και αποκάλυψε τον εκφοβισμό που δεχόταν ως έφηβη, επειδή ήταν κοκκινομάλλα, ψηλή και αδύνατη. «Όλη μου τη ζωή, ήθελα να είμαι 1,58 και με καμπύλες. Ήμουν ένα κορίτσι με κόκκινα μαλλιά και ύψος σχεδόν 1,80 μ. από τα 14 μου. Με πείραζαν άσχημα και δεν ένιωθα ωραία με αυτό».

Πηγή: skai.gr

