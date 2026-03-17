Όσκαρ 2026: «Οι πλούσιοι αφήνουν τη βρομιά για τους άλλους» - Σάλος με τη φωτογραφία

Η λάμψη της βραδιάς των Όσκαρ μπορεί να κυριάρχησε στη σκηνή, όμως λίγες ώρες μετά το τέλος της τελετής, μια εικόνα από το εσωτερικό του Dolby Theatre ήρθε να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η φωτογραφία, που έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές, δείχνει σειρές καθισμάτων γεμάτες με σκουπίδια: άδεια μπουκάλια νερού, κουτιά φαγητού, συσκευασίες σνακ και ποπ κορν διάσπαρτα στους διαδρόμους και κάτω από τα καθίσματα. Την εικόνα κοινοποίησε δημοσιογράφος, συνοδεύοντάς τη με το σχόλιο «Καθαρίστε όλο τον διάδρομο», πυροδοτώντας μια έντονη διαδικτυακή συζήτηση γύρω από τη συμπεριφορά των διάσημων καλεσμένων.

Οργή και κατηγορίες για υποκρισία

Πολλοί χρήστες εξέφρασαν αγανάκτηση, κατηγορώντας τους καλεσμένους -και ευρύτερα τη βιομηχανία του θεάματος- για υποκρισία, ειδικά σε σχέση με τη δημόσια στάση πολλών διασημοτήτων υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.

«Οι πλούσιοι αφήνουν τα σκουπίδια τους για τους φτωχούς, όπως πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν πόσο δύσκολο είναι να πετάξει κανείς τα απορρίμματά του σε έναν κάδο.

Δεν έλειψαν και πιο καυστικά σχόλια, με ορισμένους να επισημαίνουν ότι «όσα χρήματα κι αν έχει κάποιος, η συμπεριφορά του τον χαρακτηρίζει», ενώ άλλοι χαρακτήρισαν την εικόνα «αηδιαστική».

Την ίδια στιγμή, αρκετοί έσπευσαν να αναγνωρίσουν τον ρόλο του προσωπικού καθαριότητας, σημειώνοντας ότι «η ομάδα που θα καθαρίσει αξίζει κι αυτή ένα Όσκαρ».

Ήταν όντως οι σταρ;

Ωστόσο, δεν συμφώνησαν όλοι με την ερμηνεία ότι πρόκειται για συμπεριφορά των ίδιων των διάσημων καλεσμένων. Κάποιοι χρήστες επισήμαναν ότι η φωτογραφία φαίνεται να προέρχεται από τα πάνω θεωρεία του θεάτρου – περιοχές που συνήθως φιλοξενούν συγγενείς, φίλους και προσκεκλημένους και όχι τους βασικούς υποψήφιους ή τα μεγάλα ονόματα της βραδιάς.

«Δεν υπερασπίζομαι την εικόνα, αλλά αυτά δεν είναι τα καθίσματα των διασήμων», σχολίασε ένας χρήστης, με άλλους να προσθέτουν ότι πρόκειται για τη “γενική ζώνη” του χώρου. Παρά τη συζήτηση για το ποιος ευθύνεται, πολλοί στάθηκαν στο βασικό ζήτημα: την ατομική ευθύνη σε δημόσιους χώρους.

Η απάντηση της Ακαδημίας

Σύμφωνα με πηγή από την Ακαδημία, η εικόνα ενδέχεται να έχει παρερμηνευτεί. Όπως αναφέρθηκε, οι καλεσμένοι είχαν ενημερωθεί να αφήσουν τα κουτιά και τις συσκευασίες στις θέσεις τους, καθώς η αποκομιδή τους αποτελεί μέρος της τυπικής διαδικασίας καθαρισμού του χώρου.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι η πρακτική αυτή δεν σχετίζεται με αδιαφορία ή έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης, αλλά με την οργανωμένη λειτουργία του θεάτρου, το οποίο διαθέτει προσωπικό για τον καθαρισμό μετά το πέρας κάθε μεγάλης εκδήλωσης. Παράλληλα, τονίστηκε ότι η Ακαδημία παραμένει προσηλωμένη σε πολιτικές βιωσιμότητας.

Πηγή: skai.gr

