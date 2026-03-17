Στο επίκεντρο των σχολίων βρέθηκε η Μέγκαν Φοξ, η οποία έκανε μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση στο καθιερωμένο after party των Όσκαρ που διοργανώνουν κάθε χρόνο ο Jay-Z και η Μπιγιονσέ. Η 39χρονη σταρ επέλεξε ένα μαύρο μίνι φόρεμα που αναδείκνυε τη σιλουέτα της, με δαντελένιες λεπτομέρειες στο μπούστο και βαθύ ντεκολτέ.

Η ίδια ολοκλήρωσε το «look» της με ζαρτιέρες και διάφανες μαύρες κάλτσες μέχρι τον μηρό, δίνοντας έναν τολμηρό και άκρως θηλυκό χαρακτήρα στην εμφάνισή της. Κατά την αποχώρησή της από το λαμπερό event, η ηθοποιός φορούσε choker και στενά μαύρα γυαλιά ηλίου.

Η εμφάνιση της Φοξ έρχεται λίγο μετά τη δυναμική επιστροφή της στα social media, έπειτα από μακρά απουσία. Η ίδια δημοσίευσε αποκαλυπτικές φωτογραφίες στο Instagram, με τον πρώην σύντροφό της, Machine Gun Kelly, να σχολιάζει δημόσια, προκαλώντας έντονες φήμες περί επανασύνδεσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ηθοποιός δεν φαίνεται διατεθειμένη να δώσει δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, παρά το γεγονός ότι διατηρούν επαφή για χάρη της κόρης τους. Πηγές αναφέρουν ότι ο MGK επιμένει να προσπαθεί να την προσεγγίσει ξανά, όμως η Φοξ έχει προχωρήσει. Όπως σημειώνεται, στόχος της είναι να διατηρηθεί ένα υγιές περιβάλλον για το παιδί τους, χωρίς να υπάρξει επιστροφή στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

