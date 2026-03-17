Τεγιάνα Τέιλορ: Την «έσπρωξαν» στα Όσκαρ και μετά την «έθαψαν» - Τι απαντά

Ένα περιστατικό «σημάδεψε» τη βραδιά των Όσκαρ και την Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο τόσο για τη συμπεριφορά της όσο και για μια καταγγελία περί σωματικής επαφής από μέλος της ασφάλειας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, βίντεο κατέγραψε την 35χρονη σταρ να κατηγορεί έναν άνδρα σεκιούριτι ότι την έσπρωξε, τη στιγμή που προσπαθούσε να κινηθεί μέσα στο πλήθος κατά τη διάρκεια της τελετής των Όσκαρ. Το συμβάν φέρεται να σημειώθηκε όταν η Τέιλορ επιχείρησε να ανέβει στη σκηνή του Dolby Theatre μαζί με την επικεφαλής της Warner Bros, Πάμελα Άμπντι, προκειμένου να βγάλουν ομαδική φωτογραφία.

Teyana Taylor just blew up and got in a massive fight at the Oscars after “a man touched her” 👀 pic.twitter.com/DTyhdnc4rf — Matt Wallace (@MattWallace888) March 16, 2026

Μάρτυρας δήλωσε στο E! ότι τότε την πλησίασε η ασφάλεια, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε μετά το περιστατικό, η εμφανώς εκνευρισμένη τραγουδίστρια και ηθοποιός ακούγεται να φωνάζει: «Είσαι άνδρας και βάζεις τα χέρια σου πάνω σε γυναίκα». Συνεχίζοντας σε έντονο ύφος, επαναλάμβανε: «Είσαι πολύ αγενής. Πολύ αγενής».

Απευθυνόμενη σε άτομα γύρω της, εξήγησε: «Έβαλε τα χέρια του πάνω σε γυναίκα», ενώ υποστήριξε ότι την έσπρωξε. «Μην με αγγίζετε, μην με σπρώχνετε», του φώναξε η ηθοποιός. Μιλώντας στο TMZ μετά το περιστατικό, η Τέιλορ εμφανίστηκε πιο ψύχραιμη, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό: «Όλα καλά. Όλοι περνάνε καλά, απλώς η ασφάλεια το παράκανε λίγο. Πάντα υπάρχει ένας…». Και πρόσθεσε με νόημα: «Στο τέλος της ημέρας, δεν ανέχομαι την ασέβεια, ειδικά όταν είναι αδικαιολόγητη και απρόκλητη».

Το περιστατικό συνέβη μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συμπεριφορά της Τέιλορ, όταν δεν κατάφερε να κερδίσει το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου. Η ίδια κατηγορήθηκε από πολλούς χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αντέδρασε υπερβολικά, με την ίδια να κάνει λόγο για «κακόβουλους» και «τοξικούς» ανθρώπους.

Teyana Taylor insists she won't 'tolerate disrespect' as she breaks silence after being 'shoved' at 2026 Oscars https://t.co/87N1t2LbtQ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 16, 2026

Σε ανακοίνωσή της στο «Variety», η εταιρεία ασφαλείας Security Industry Specialists, Inc. επιβεβαίωσε ότι υπήρξε περιστατικό: «Υπήρξε μια σύντομη αλληλεπίδραση με την κα. Τέιλορ και μέλος της ομάδας μας. Το προσωπικό μας διαχειριζόταν ένα πολυσύχναστο σημείο για την ασφάλεια των παρευρισκομένων. Υπήρξε τυχαία επαφή και λυπούμαστε που η κατάσταση κλιμακώθηκε». Από την πλευρά της, και η Ακαδημία ζήτησε συγγνώμη για το συμβάν, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους μετά τον σάλο που προκλήθηκε.

Πηγή: skai.gr

