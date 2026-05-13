Ολίβια Νιούτον-Τζον: Ο Τραβόλτα, οι μεγάλοι έρωτες και η μάχη που έδωσε μέχρι τέλους

Μια νέα βιογραφία για την Ολίβια Νιούτον-Τζον φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη ζωή της γυναίκας που το κοινό αγάπησε ως τη γλυκιά Σάντι του «Grease». Το βιβλίο «A Little More Love», του Μάθιου Χιλντ, κυκλοφορεί στις 14 Μαΐου και επιχειρεί να παρουσιάσει την Ολίβια Νιούτον-Τζον πέρα από την εικόνα της «καλής» σταρ του Χόλιγουντ.

Μέσα από νέες και παλαιότερες συνεντεύξεις φίλων, συνεργατών και ανθρώπων που τη γνώρισαν από κοντά, ξεδιπλώνεται η διαδρομή της από ένα ντροπαλό κορίτσι που μεγάλωσε ανάμεσα στην Αγγλία και την Αυστραλία, μέχρι τη διεθνή αναγνώριση, τους μεγάλους έρωτες, τις απώλειες και τη μάχη με τον καρκίνο.

Η Ολίβια Νιούτον-Τζον πέθανε το 2022, σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Πίσω της άφησε τον σύζυγό της, Τζον Ίστερλινγκ, την κόρη της, Κλόι Λατάνζι, και εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Η νέα βιογραφία δεν στέκεται μόνο στην καριέρα της, αλλά και στις προσωπικές της σχέσεις, στην ευαισθησία της απέναντι στους άλλους και στον τρόπο με τον οποίο, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ασθένειάς της, συνέχιζε να προσπαθεί να βοηθήσει ανθρώπους που υπέφεραν.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια του βιβλίου αφορά τη σχέση της με τον Τζον Τραβόλτα. Οι δυο τους δημιούργησαν μία από τις πιο θρυλικές κινηματογραφικές χημείες όλων των εποχών στο «Grease», όμως η βιογραφία αφήνει να εννοηθεί ότι η σύνδεσή τους ίσως δεν περιορίστηκε μόνο στην οθόνη.

Η Ντίντι Κον, που υποδύθηκε τη Φρέντσι στην ταινία, είχε δηλώσει ότι πίστευε πως ο Τραβόλτα ήταν πραγματικά γοητευμένος από την Ολίβια. Μιλώντας για ένα εναλλακτικό τέλος που είχε γυριστεί, με ένα πιο παθιασμένο φιλί ανάμεσα στον Ντάνι και τη Σάντι, είχε πει: «Δεν έπαιζαν εκείνη τη στιγμή. Ήταν αληθινό, πραγματικά ήταν».

Η βιογραφία φωτίζει και τη συγκινητική σχέση της με την Κάρεν Κάρπεντερ. Οι δύο τραγουδίστριες είχαν έρθει κοντά σε μια περίοδο που η Κάρεν πάλευε με τη νευρική ανορεξία. Η τραγουδίστρια Στέφανι Σπρούιλ, που είχε συνεργαστεί και με τις δύο, θυμάται μια βραδιά όπου όλοι έτρωγαν αστακό και χαβιάρι, εκτός από την Κάρεν. «Ήταν άρρωστη. Ήταν πολύ άρρωστη. Η Ολίβια προσπαθούσε να την κάνει να φάει… ήταν άσχημα», λέει.

Στο βιβλίο υπάρχει επίσης εκτενής αναφορά στον γάμο της Ολίβια Νιούτον-Τζον με τον ηθοποιό Ματ Λατάνζι, τον οποίο γνώρισε στα γυρίσματα της ταινίας «Xanadu». Εκείνος ήταν τότε 20 ετών και εκείνη 31. Ο Μάρτιν Σάμιουελ, που παρακολούθησε τη σχέση τους να γεννιέται στο πλατό, λέει: «Απλώς ερωτεύτηκαν και ήταν όμορφο». Η σχέση τους, όπως θυμάται, έπρεπε αρχικά να μείνει μυστική. «Κανείς στην παραγωγή δεν ήξερε τίποτα», αναφέρει, περιγράφοντας πώς η μικρή ομάδα γύρω από την Ολίβια φρόντιζε να περνά ο Ματ στα καμαρίνια χωρίς να γίνεται αντιληπτός.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν, απέκτησαν την κόρη τους, Κλόι, και έμειναν μαζί για δέκα χρόνια. Όταν αργότερα χώρισαν, η Ολίβια παραδέχθηκε ότι ίσως, βαθιά μέσα της, γνώριζε πως η σχέση τους δεν θα κρατούσε για πάντα. «Επειδή ήμουν μεγαλύτερη από τον Ματ, νομίζω ότι πάντα είχα ίσως μια μικρή αίσθηση ότι μπορεί να μην κρατήσει για πάντα», είχε πει, εξηγώντας πως εκείνος ήταν ακόμη νέος και ίσως κάποια στιγμή θα ήθελε να εξερευνήσει τη ζωή του.

Ένα από τα πιο μυστηριώδη κεφάλαια της ζωής της παραμένει η σχέση της με τον Πάτρικ ΜακΝτέρμοτ, τον καμεραμάν που εξαφανίστηκε το 2005 στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, μετά από εκδρομή για ψάρεμα. Η σχέση τους, όπως σημειώνεται στη βιογραφία, δεν ήταν παραδοσιακή. Εκείνη ταξίδευε συχνά για συναυλίες, ενώ εκείνος είχε τη δουλειά του και έναν γιο στο Λος Άντζελες. Φίλοι της είχαν επισημάνει τότε ότι δεν βρίσκονταν σε συνεχή επαφή όπως πολλά άλλα ζευγάρια. Η εξαφάνισή του προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και σημάδεψε βαθιά την προσωπική ζωή της.

Η βιογραφία επιστρέφει, φυσικά, και στη μεγαλύτερη δοκιμασία της Ολίβια Νιούτον-Τζον: τη μάχη με τον καρκίνο. Η πρώτη διάγνωση ήρθε το 1992 και αργότερα η ασθένεια επέστρεψε. Το 2017 ανακοίνωσε δημόσια ότι ο καρκίνος είχε επανεμφανιστεί και είχε κάνει μετάσταση. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε να εμφανίζεται, να συγκεντρώνει χρήματα και να στηρίζει το Κέντρο Καρκίνου και Ευεξίας «Ολίβια Νιούτον-Τζον» στην Αυστραλία.

Olivia Newton-John’s Life and Loves Revealed in New Book: Read an Excerpt (Exclusive) https://t.co/MQNHBwPvZ3 — People (@people) May 13, 2026

Ο ανιψιός της, Έμερσον Νιούτον-Τζον, περιγράφει τα τελευταία χρόνια της ως εξαιρετικά επώδυνα. «Τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για την Ολίβια, αλλά ήταν πολύ δυνατή», είπε. Θυμήθηκε επίσης μια επίσκεψη στο ράντσο της το 2021, όταν κάθονταν οι δυο τους έξω, χωρίς κανέναν άλλο γύρω τους. Εκείνη ακούμπησε το κεφάλι της στον ώμο του και άρχισε να κλαίει. «Ήταν λυπηρό», είπε ο Έμερσον. «Κατάλαβα εκείνη τη στιγμή: “Είναι έτοιμη”».

Αυτό που μένει από τη νέα βιογραφία δεν είναι μόνο η εικόνα μιας σταρ που αγαπήθηκε παγκοσμίως, αλλά το πορτρέτο μιας γυναίκας που έζησε με ευαισθησία, γενναιοδωρία και αξιοπρέπεια. Η Ολίβια Νιούτον-Τζον υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από η «καλή» του Χόλιγουντ. Ήταν μια καλλιτέχνις που έκανε εκατομμύρια ανθρώπους να νιώσουν ότι τραγουδούσε προσωπικά για εκείνους, μια φίλη που προσπάθησε να σώσει όσους αγαπούσε, μια μητέρα, μια σύζυγος και μια γυναίκα που ακόμη και όταν πονούσε, συνέχιζε να προσφέρει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.