Όλα αυτά τα ζευγάρια εκεί έξω κάνουν δημόσιες σχέσεις ή αγαπιούνται αληθινά; - Ο χρόνος θα το δείξει…

Στον κόσμο της showbiz, οι προσωπικές στιγμές των διασήμων ήταν πάντα μια αποτελεσματική κίνηση για να στρέψουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους

Όταν ο Asap Rocky και η Rihanna βρέθηκαν στην παραλία του Μαλιμπού με τον νεογέννητο γιο τους τον Δεκέμβριο του 2022, οι αμερικάνικες σελίδες gossip το έβγαλαν στα κορυφαία θέματά τους. «Ήταν εκεί ένα συνεργείο, φαινόταν ότι η οικογένεια έκανε φωτογράφιση», έγραψαν, αγνοώντας ότι οι φωτογραφίες εκείνης της ημέρας θα γίνονταν αργότερα το εξώφυλλο της βρετανικής Vogue για το τεύχος Μαρτίου, δύο μέρες μετά τη συναυλία της Rihanna στο SuperBowl και την ανακοίνωση της δεύτερης εγκυμοσύνης της.

Στον κόσμο της showbiz, οι προσωπικές στιγμές των διασήμων ήταν πάντα μια αποτελεσματική κίνηση για να στρέψουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους και η Rihanna το γνωρίζει καλά. Από την αρχή του αρραβώνα της με τον ράπερ Asap Rocky, η τραγουδίστρια δίνει στους θαυμαστές της σπάνιες και καλοσχεδιασμένες λήψεις, όπως η πρώτη φωτογραφίας της κατά της διάρκαι της εγκυμοσύνης στο Χάρλεμ από τον Miles Diggs, τον «αγαπημένο παπαράτσι της μόδας».

Όπως ανέφερε ο Jason Lee, Διευθύνων Σύμβουλος της πλατφόρμας Hollywood Unlocked, η Rihanna αποφάσισε να μοιραστεί τις φωτογραφίες επειδή οι «παπαράτσι είχαν τραβήξει φωτογραφίες του μωρού τους χωρίς άδεια και σκόπευαν να τις κυκλοφορήσουν, οπότε η ποπ σταρ πούλησε αυτές τις εικόνες σε πολλά μέσα ενημέρωσης».

Mέχρι πριν από την έλευση του Facebook και του Instagram, οι μόνοι που έβγαζαν χρήματα από το παπαράτσι υλικό ήταν οι gossip σελίδες και τα αντίστοιχα περιοδικά. Σήμερα ακόμα και οι ίδιοι πρωταγωνιστές μπορούν να βγάλουν χρήματα από την προσωπική τους ζωή. Η Chiara Ferragni και ο Fedez κάνουν ακριβώς αυτό, κινηματογραφώντας τις συναντήσεις τους με τον θεραπευτή τους για τη σειρά παραγωγής του Amazon «The Ferragnez», όπως και η Meghan Fox, η οποία την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ του Machine Gun Kelly, δημοσίευσε υλικό για να μοιραστεί με τους θαυμαστές της τον χωρισμό της με τον φίλο της και να φωτογραφηθεί «κατά λάθος» με τον MGK καθώς έφευγε από το γραφείο της ψυχολόγου της.

Ομοίως, η σχέση του Pete Davidson και της Kim Kardashian ξεκίνησε στο Saturday Night Live όταν η σταρ προωθούσε τον νέο κύκλο The Kardashians στο Hulu και το φλερτ τελείωσε λίγο μετά την προβολή των επεισοδίων. Ο Davidson δεν εμφανίστηκε ποτέ στη σειρά.

emma chamberlain and role model for gq!! pic.twitter.com/KVTMAbuea8 — phoebe (@saintxlaurent1) February 14, 2023

Σύμφωνα με ένα άρθρο στο περιοδικό gawker, υπάρχουν πέντε σημάδια ότι μια σχέση είναι ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων: όταν τους πιάνουν επ’ αυτοφώρω στη Νέα Υόρκη, όπου υπάρχουν τέσσερις φορές λιγότεροι φωτογράφοι από ό,τι στο Λος Άντζελες, όταν ετοιμάζουν ένα νέο project, όταν υπάρχουν φήμες ότι ένας από τους δυο είναι ομοφυλόφιλος, όταν ένας από αυτούς βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας ή όταν μια κάποια εμφανίζεται με τον Tom Cruise.

Η αναπόφευκτη έλξη που νιώθουν οι λάτρεις της ποπ κουλτούρας για τις ιστορίες αγάπης εκδηλώνεται σε κάθε γενιά. Το αγαπημένο θύμα των τελευταίων χρόνων είναι σίγουρα ο Timothée Chalamet, ο οποίος με κάθε κυκλοφορία ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί δέχεται αναρτήσεις και βίντεο που τον παρουσιάζουν ως ερωτευμένο με την εκάστοτε συμπρωταγωνίστριά του.

Συνέβη με την Taylor Russel στο Bones and All, με τη Zendaya στο Dune και με τη Saoirse Ronan στο Little Women, και είμαστε σίγουροι ότι θα συμβεί με την ταινία Willy Wonka.

Χρόνια πριν από την άφιξη του Chalamet στο προσκήνιο, τα αμπλόιντ και οι θαυμαστές ανησυχούσαν για διάφορα άλλα μπερδεμένα ρομάντζα του Χόλιγουντ, όπως αυτό των σταρ της Disney, Vanessa Hudgens και του Zac Efron ή των αστέρων του Twilight, Kristen Stewart και Robert Pattinson. Όλοι κατέληξαν σε χωρισμό. Αλλά και τα δύο παραδείγματα ήταν αδιαμφισβήτητοι πρωταθλητές του box-office.

