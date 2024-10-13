Για κάθε ταινία, η πρεμιέρα σε φεστιβάλ είναι μια σημαντική φιλοδοξία, αλλά ιδιαίτερα για τις μέτριες παραγωγές. Στην περίπτωση του «Rust», η πρόσφατα ανακοινωθείσα πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικής Τέχνης Camerimage στην Πολωνία είναι γλυκόπικρη και αμφιλεγόμενη. Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί ο 66χρονος Άλεκ Μπάλντουιν, επισκιάζεται από ένα περιβόητο περιστατικό: ένας πυροβολισμός του ηθοποιού από όπλο, το οποίο δεν έπρεπε να βρίσκεται στα γυρίσματα, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της κινηματογραφίστριας Halyna Hutchins.

Τον περασμένο Ιούλιο, τρία χρόνια μετά την τραγωδία, η υπόθεση ανθρωποκτονίας του ηθοποιού απορρίφθηκε, αφού αποκαλύφθηκε ότι η εισαγγελία είχε αποκρύψει στοιχεία από την υπεράσπιση. Επιπλέον, ήρθε στο φως ότι ο εισαγγελέας είχε χαρακτηρίσει τον ηθοποιό «αλαζονικό καθίκι», αποτρέποντας την υποβολή περαιτέρω κατηγοριών εναντίον του.

Όποιος διαβάζει αυτό το άρθρο και έχει αποσυνδεθεί από την καριέρα του Άλεκ Μπάλντουιν τα τελευταία 30 χρόνια, μπορεί να εκπλαγεί -σχεδόν όσο και από την τραγωδία γύρω από τα γυρίσματα- από την παρουσία του ηθοποιού σε ένα γουέστερν χαμηλού προϋπολογισμού.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Baldwin, φαινόταν έτοιμος να γίνει ένας μεγάλος σταρ του Χόλιγουντ. Ωστόσο, ένας συνδυασμός κακών αποφάσεων, απρόβλεπτων αποτυχιών και ο ευμετάβλητος χαρακτήρας του -που αποτελούσε μαγνήτη για αντιπαραθέσεις - αποδείχθηκαν σοβαρά εμπόδια.

Πάντα στα όρια…

Ο ηθοποιός φιλοδοξούσε να γίνει είτε αστέρας του Χόλιγουντ είτε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η γοητεία της σκηνής κέρδισε τελικά τον Λευκό Οίκο, ωθώντας τον Μπάλντουιν να εγκαταλείψει τη νομική σχολή και να αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου στην υποκριτική. Όταν ανακοίνωσε τα νέα στους γονείς του, «ούρλιαξαν και έκλαψαν». Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και αποδέχτηκε κάθε ευκαιρία που του δινόταν. «Είχα 60 δουλειές», είχε δηλώσει στο «Interview». Εργάστηκε ως οδηγός λιμουζίνας, ναυαγοσώστης, πωλητής σε κατάστημα ρούχων και σερβιτόρος στο Studio 54.

Ο Baldwin ετοιμαζόταν να τα μαζέψει και να επιστρέψει στη σχολή. «Ήμουν απένταρος τότε. Ήμουν ο τύπος που έκλεβε παπούτσια μπόουλινγκ από μια αίθουσα μόνο και μόνο για να έχει ένα ζευγάρι παπούτσια. Ήμουν τόσο απελπισμένος», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Κάποιος, όμως, παρατήρησε την εντυπωσιακή σωματική του διάπλαση και του έδωσε τα στοιχεία επικοινωνίας ενός ατζέντη. Ο πρώτος του ρόλος στην κάμερα, υποδυόμενος έναν νεαρό γιατρό στη σαπουνόπερα «The Doctors», ταίριαζε με την καλή του εμφάνιση και την έλλειψη εμπειρίας. Η τύχη του είχε αλλάξει. Μετά, ακολούθησε η συμμετοχή του στο «Knots Landing», το οποίο τον καθιέρωσε γρήγορα ως γνωστό και περιζήτητο πρόσωπο στη βιομηχανία.

Η φήμη ήρθε με τις δικές της προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σαπουνόπερας στο Όρεγκον, ο Μπάλντουιν πήρε υπερβολική δόση κοκαΐνης σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Αυτό το περιστατικό τον παρακίνησε να παραμείνει καθαρός μέχρι σήμερα. «Νομίζω ότι ρουφούσα μια γραμμή κοκαΐνης από εδώ μέχρι τον Κρόνο», εξομολογήθηκε τον περασμένο Μάιο στο podcast «Our Way». «Η κοκαΐνη ήταν σαν τον καφέ τότε. Όλοι την έκαναν όλη μέρα».

Ο Baldwin προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από την τηλεόραση και σύντομα άρχισε να κάνει σύντομες εμφανίσεις σε μεγάλες ταινίες. Έπαιξε τον χαζοχαρούμενο φίλο της Melanie Griffith στο «Working Girl», πρωταγωνίστησε στο πλευρό της Michelle Pfeiffer στο «Married to the Mob» κ.ά.

Ο πρώτος του σημαντικός πρωταγωνιστικός ρόλος ήρθε στο «The Hunt for Red October», τη διασκευή του μπεστ σέλερ του Τομ Κλάνσι. Ο Μπάλντουιν πήρε τον ρόλο του Τζακ Ράιαν, αφού ο Κέβιν Κόστνερ αρνήθηκε τον ρόλο για να γυρίσει το «Χορεύοντας με τους λύκους» και ο Χάρισον Φορντ αρνήθηκε, επειδή προτιμούσε έναν χαρακτήρα που τελικά πήγε στον Σον Κόνερι. Η ταινία κέρδισε το κοινό και τα βραβεία Όσκαρ την πρότειναν σε τρεις κατηγορίες.

Ωστόσο, η καριέρα του δεν πήγαινε όπως θα ήθελε. Ούτε η ταινία «Malice» (1993), με συμπρωταγωνίστρια τη Νικόλ Κίντμαν, ούτε το ριμέικ του κλασικού «The Getaway» (1994), με πρωταγωνίστρια την τότε σύζυγό του Kim Basinger, έκαναν τη διαφορά. Οι προσπάθειές του για ρομαντική κωμωδία με τη Μεγκ Ράιαν στο «Prelude to a Kiss» (1992) και το νομικό θρίλερ «The Juror» (1996) με την Ντέμι Μουρ έπεσαν, επίσης, στο κενό.

Δεν ήταν ακριβώς σταρ, αν και συχνά συμπεριφερόταν σαν σταρ, γεγονός που έκανε αυτόν και την Kim Basinger να φιγουράρουν συχνά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Γνωρίστηκαν το 1990 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «The Marrying Man», και η σχέση τους γρήγορα μετέτρεψε το πλατό σε χάος. «Ειλικρινά, αν ήμουν άπορος και ζούσα στον δρόμο χωρίς φαγητό και κάποιος μου πρόσφερε ένα εκατ. δολάρια για να δουλέψω με τον Alec και την Kim, θα το απέφευγα», δήλωσε ένα μέλος του συνεργείου που υπέμεινε την υπερβολικά ατίθαση σεξουαλική τους ζωή, τους συνεχείς καβγάδες και τις καθυστερήσεις στα γυρίσματα. Ο Baldwin χαρακτήρισε την ταινία ως το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας του, ξεσπώντας κατά της εταιρείας παραγωγής σε συνέντευξή του στο «Entertainment Weekly».

Η σχέση του με την Kim Basinger συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη προσοχή των μέσων ενημέρωσης, αλλά πριν από την ηθοποιό, ο Baldwin είχε επίσης σχέση με την Janine Turner, την οποία γνώρισε κατά τη διάρκεια μιας οντισιόν. Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα της τραγουδίστριας Carly Simon, ο Baldwin φέρεται να μοιράστηκε τουλάχιστον μία νύχτα με τη Jackie Kennedy.

Κατά ειρωνικό τρόπο, ήταν το 1998 -τη χρονιά που κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «LA Confidential»- που ο γάμος τους άρχισε να καταρρέει. Η δικαστική διαμάχη που προέκυψε από το διαζύγιό τους αποκάλυψε αυτό που για καιρό κρατούνταν ως επτασφράγιστο μυστικό: ο Baldwin πάλευε με προβλήματα διαχείρισης θυμού. Θύμα αυτού του διαζυγίου η κόρη τους. Αυτό φάνηκε σε ένα μήνυμα που άφησε στον τηλεφωνητή της κόρης του, όπου την αποκάλεσε «αγενές, απερίσκεπτο γουρουνάκι». Παρόλο που ο ίδιος και η κόρη του διατηρούν πλέον μια εγκάρδια σχέση, ο Baldwin έχει παραδεχτεί ότι το περιστατικό αυτό έχει «στιγματίσει» τη ζωή του.

Η σημερινή σύζυγος του ηθοποιού, η δασκάλα γιόγκα Hilaria Baldwin, η οποία είναι η μητέρα των επτά παιδιών του, δεν έχει ξεφύγει από τις αντιπαραθέσεις και τα συχνά ξεσπάσματά του. Το πιο πρόσφατο σχέδιο που ανακοίνωσε ο Alec Baldwin είναι ένα ριάλιτι με τη σύζυγο και τα παιδιά του: «Σας προσκαλούμε στο σπίτι μας για να ζήσετε τα σκαμπανεβάσματα- τα καλά, τα κακά, τα άγρια και τα τρελά». Με εννέα Baldwin στο προσκήνιο, το αποτέλεσμα υπόσχεται να είναι κάθε άλλο παρά βαρετό…

Πηγή: skai.gr

