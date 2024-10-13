Kanye West: Είπε στη Bianca Censori ότι ήθελε να κάνει σεξ με τη μητέρα της

Ο Kayne West είπε στη σύζυγό του, Bianca Censori, ότι ήθελε να κάνει σεξ με τη μητέρα της και εκείνη να παρακολουθεί, υποστηρίζει η πρώην βοηθός του.

Η Influencer και πρώην σταρ του OnlyFans, Lauren Pisciotta, μήνυσε τον West τον Ιούνιο, επειδή φέρεται να την παρενοχλούσε σεξουαλικά και να την παρακολουθούσε, ενώ εργαζόταν γι' αυτόν το 2021-22. Σε μια αγωγή 88 σελίδων, που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής, η ίδια τον κατηγορεί για σοβαρά ζητήματα, σύμφωνα με τη «Daily Mail». Η Lauren Pisciotta αναφέρεται στο «κόλλημα» του West να θέλει να κάνει σεξ με τις μητέρες των συντρόφων του, για το οποίο, μάλιστα, μιλούσε συχνά.

Kanye West 'told Bianca Censori he wanted to have sex with her mother while she watched' and sent vile texts behind her back https://t.co/z6lhsoPvgK pic.twitter.com/Vases1e61C — Daily Mail US (@DailyMail) October 13, 2024

«Θέλω να γ@.... τη μητέρα σου. Πριν φύγει», έγραφε ένα μήνυμα του Kayne West. Η σύντροφός του τότε -πριν παντρευτούν- βρισκόταν στις ΗΠΑ με βίζα εργασίας εκείνη την περίοδο και η μητέρα της επισκεπτόταν το Λος Άντζελες από την πατρίδα τους, την Αυστραλία.

Ο West είναι παντρεμένος με τη Censori από τον Δεκέμβριο του 2022. Ο γάμος τους έγινε μόλις ένα μήνα μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από την Κιμ Καρντάσιαν. Το ζευγάρι είναι γνωστό για τις εκκεντρικές του εμφανίσεις, αλλά όπως φαίνεται οι δυο τους δεν τα κατάφεραν… Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από αρκετούς μήνες τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά έγραφαν ότι η Κιμ Καρντάσιαν είχε ζητήσει από τον πρώην σύζυγό της, Kanye, να μην αφήνει τη Bianca Censori να κυκλοφορεί γυμνή μπροστά στα παιδιά. ο ράπερ και η σύζυγός του έχουν χωρίσει εδώ και αρκετό καιρό, ενώ το διαζύγιο πλέον είναι μονόδρομος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.