Elton John: Δεν ξέρω πόσος χρόνος μου απομένει…

Ο Σερ Έλτον Τζον μίλησε ανοιχτά για τους φόβους του σχετικά με τον θάνατο, λέγοντας ότι δεν ξέρει πόσος χρόνος του απομένει. Ο 77χρονος τραγουδιστής του «Rocketman» και άλλων ανεπανάληπτων επιτυχιών, Έλτον Τζον, παραδέχθηκε, μεταξύ άλλων, ότι τα παιδιά του ανησυχούν για την ηλικία του.

Το ντοκιμαντέρ «Elton John: Never Too Late» προβλήθηκε σε ειδική προβολή στο Royal Festival Hall, ως μέρος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (LFF). Το έργο περιλαμβάνει πλάνα που δεν έχουν προβληθεί ποτέ ξανά και συνομιλίες με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του στη σύνθεση τραγουδιών, Μπέρνι Τόπιν, καθώς και την Ντούα Λίπα και τον αείμνηστο Τζον Λένον.

Είναι γνωστό ότι ο διάσημος καλλιτέχνης έχει αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια πολλά προβλήματα υγείας. Έχει χειρουργηθεί για καρκίνο του προστάτη και πρόσφατα αποκάλυψε ότι έχει περιορισμένη όραση στο ένα του μάτι μετά από σοβαρή μόλυνση.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει πλάνα που τον δείχνουν να προετοιμάζεται για την τελευταία του συναυλία στη Βόρεια Αμερική, στο Dodger Stadium στο Λος Άντζελες, όπου είχε εμφανιστεί με sold out συναυλίες το 1975.

«Αναρωτιέμαι τι θα γίνει με όλα αυτά όταν τελειώσω; Αυτή είναι η τελευταία περίοδος της ζωής μου. Δεν ξέρω πόσος χρόνος μου απομένει. Και σκέφτεσαι για τη ζωή και τον θάνατο πιο έντονα όταν φτάνεις στην ηλικία μου. Σκέφτεσαι: ''Λοιπόν, απλά θέλω να βρίσκομαι εκεί που θέλω να είμαι τώρα''. Δεν χρειάζεται να δουλέψω μετά από αυτή την περιοδεία. Θα δουλεύω κάνοντας δίσκους και εκπομπές ραδιοφώνου, αλλά τα ταξίδια είναι τόσο εξαντλητικά», αναφέρει ο ίδιος.

