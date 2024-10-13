Μόνικα Μπελούτσι: Η τρυφερή φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Τιμ Μπάρτον

Η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον βρέθηκαν στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumière, που πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 12 Οκτωβρίου, στη Λυών της Γαλλίας.

Το διάσημο ζευγάρι κρατήθηκε από το χέρι και πόζαρε στο κόκκινο χαλί. Η Μπελούτσι δημοσίευσε μια φωτογραφία από τη βραδιά στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου ο 66χρονος σκηνοθέτης της δίνει ένα τρυφερό φιλί στο κεφάλι.

«Χθες το βράδυ στην τελετή έναρξης του 16ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumière στη Λυών, με τον Τιμ Μπάρτον», έγραψε στην ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

