Χάλι Μπέρι: Της… «έφυγε» το μπικίνι τη στιγμή που χόρευε - Έχει γίνει «viral» το σέξι ατύχημά της (video)

Η Χάλι Μπέρι (Halle Berry) είχε ένα σέξι ατύχημα, το οποίο έχει γίνει «viral». Η διάσημη ηθοποιός βρισκόταν σε διακοπές στην Ελβετία και άρχισε να μας δείχνει στο Instagram τις χορευτικές κινήσεις της. Εκεί, λοιπόν, που λικνιζόταν στο νέο τραγούδι του φίλου της Van Hunt, ξαφνικά λύθηκαν τα κορδόνια από το μπικίνι που φορούσε, με τις αναμενόμενες… αποκαλύψεις.

Η ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Όταν η μουσική του άντρα σου είναι τόσο καλή που δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς! Δείτε το νέο EP του Βαν Χαντ "Α Heart Full Of Questions" σε όλες τις πλατφόρμες».

H Χάλι Μπέρι ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική κατά τη διάρκεια του «Jenna & Friends», στο Today. Η ίδια είπε ότι ο μουσικός της έχει ήδη κάνει πρόταση γάμου καθώς ήθελε να γίνει κυρία Halle Van Hunt. Ωστόσο, η Χάλι Μπέρι, η οποία έχει ήδη παντρευτεί τρεις φορές, παραδέχτηκε ότι είπε «όχι» στον σύντροφό της. «Λοιπόν, έχω παντρευτεί τρεις φορές», είπε. «Ο Van έχει παντρευτεί μία φορά, και έτσι όχι, δεν αισθανόμαστε ότι πρέπει να παντρευτούμε για να επικυρώσουμε την αγάπη μας με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν το κάνουμε».

Πηγή: skai.gr

