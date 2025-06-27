«Φρέσκος» από τον σοκαριστικό χωρισμό του από την Κέιτι Πέρι (Katy Perry), ο Ορλάντο Μπλουμ (Orlando Bloom) ξεσάλωσε στο πλούσιο προγαμιαίο πάρτι του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στην Ιταλία το βράδυ της Πέμπτης, 26 Ιουνίου 2025. Ο 47χρονος πλέον εργένης εντοπίστηκε να φεύγει από το μοναστήρι Madonna dell'Orto με μια μυστηριώδη γυναίκα, αφού οι καλεσμένοι αναγκάστηκαν να φύγουν τρέχοντας μετά τη βροχή και τις καταιγίδες στη Βενετία.

Ο ηθοποιός -εκτός από το ζευγάρι- και οι υπόλοιποι καλεσμένοι έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις έντονες βροχοπτώσεις καθώς οι... VIP του πάρτι έφευγαν από τον ιστορικό χώρο για να επιστρέψουν με θαλάσσια ταξί στο πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων «Aman Hotel». Ωστόσο, ο καιρός σίγουρα δεν χάλασε το κέφι του, καθώς επιβιβάστηκε στ ταξί μαζί με αρκετές κυρίες, μεταξύ των οποίων και μια εντυπωσιακή μελαχρινή με ένα λαμπερό πράσινο φόρεμα. Μόλις μπήκαν στο σκάφος, ο Μπλουμ «πιάστηκε» να αγκαλιάζει μία από αυτές, ενώ γελούσαν μαζί στα καθίσματά τους.

The pictures that will break Katy Perry's heart: Playboy Orlando Bloom caught wrapping arm around mystery women after Bezos' wedding party washout https://t.co/a6v67EOr4Q — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 27, 2025

Η είδηση για τον χωρισμό του ζευγαριού επιβεβαιώθηκε από πηγές την Πέμπτη, μετά από εβδομάδες έντονων φημών. Το ζευγάρι ξεκίνησε τη σχέση του το 2016, πριν χωρίσει και ξανασμίξει το 2018. Ο Μπλουμ έκανε πρόταση γάμου στην καλλιτέχνιδα το 2019 και τον Αύγουστο του 2020 καλωσόρισαν την κόρη τους Daisy Dove, που σήμερα είναι τεσσάρων ετών. Φήμες για «εντάσεις» μεταξύ της Πέρι και του Ορλάντο άρχισαν να κυκλοφορούν νωρίτερα αυτό το μήνα.

Αρκετά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το άλμπουμ «143» της τραγουδίστριας, το οποίο δεν πήγε και πολύ καλά, καθώς και η τρέχουσα περιοδεία της «Lifetimes Tour» έθεσαν την σχέση τους υπό «πίεση». Ούτε η Πέρι ούτε και ο Μπλουμ έχουν μιλήσει δημόσια για τις φήμες περί χωρισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.