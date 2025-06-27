Οι διάσημοι καλεσμένοι της Λόρεν Σάντσεζ (Lauren Sánchez) και του Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos), όπως η Κιμ Καρντάσιαν και η Κάιλι Τζένερ, το έβαλαν στα πόδια, προκειμένου να προφυλαχτούν από τη βροχή και την καταιγίδα που «χτύπησε» το γαμήλιο πάρτι του ζευγαριού. Η πλούσια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο μοναστήρι Madonna dell'Orto, σηματοδότησε την έναρξη του πολυδάπανου τριήμερου γάμου του ζευγαριού των δισεκατομμυριούχων στη Βενετία της Ιταλίας, ο οποίος θα ολοκληρωθεί το Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025. Ωστόσο, το βράδυ της Πέμπτης, η δεξίωση έληξε πρόωρα λόγω της έντονης νεροποντής.

Περίπου 200-250 πρωτοκλασάτα ονόματα από τη σόουμπιζ, την πολιτική και τις επιχειρήσεις αναμένεται να παραστούν στον «γάμο του αιώνα», όπως έχει χαρακτηριστεί, το κόστος του οποίου υπολογίζεται σε 50 εκατομμύρια δολάρια, αλλά σύμφωνα με την «Daily Mail» το ποσό θα είναι πολύ μικρότερο και δεν θα ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια δολάρια.

Έτσι μετά τη βροχή και τις καταιγίδες, οι καλεσμένοι έτρεξαν να βρουν καταφύγιο κάτω από τις στοές, καθώς αστραπές «έσκιζαν» τον ουρανό και βροντές βουίζαν πάνω από τα κεφάλια τους, στο τέλος μιας καυτής και υγρής μέρας με θερμοκρασίες που άγγιζαν τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι καταρρακτώδεις βροχές και ο ισχυρός άνεμος άφησαν τους καλεσμένους μούσκεμα, καθώς έτρεχαν να προλάβουν τα θαλάσσια ταξί που είχαν ετοιμαστεί 45 λεπτά πριν από την ώρα λήξης, τα μεσάνυχτα. Οι ισχυρές ριπές ανέμου πήραν μέχρι και τα τραπεζομάντιλα και έκαναν τους σερβιτόρους να τρέξουν να βρουν ομπρέλες για να προστατεύσουν τους VIP καλεσμένους.

Η 44χρονη Κιμ Καρντάσιαν και η μικρότερη αδελφή της, Κλόε, προσπάθησαν να μείνουν στεγνές, ενώ η ομάδα ασφαλείας τους έτρεχε να τις προστατέψει. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Page Six», η νύφη εθεάθη να φεύγει τρέχοντας από την εκκλησία προς το υδάτινο ταξί της, ενώ το προσωπικό κρατούσε ομπρέλες για να την προστατέψει, επίσης, από τη βροχή. Ο Μπέζος, ο οποίος της έκανε την πρόταση γάμου το 2023 με ένα δαχτυλίδι αρραβώνων αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων, φαινόταν να ακολουθεί από κοντά τη Λόρεν με μια ομπρέλα πάνω από το κεφάλι του.

Ένας παρευρισκόμενος ανέφερε στην «Daily Mail»: «Αυτό δείχνει ότι μπορεί να έχεις όλα τα λεφτά του κόσμου, αλλά δεν μπορείς να ελέγξεις τον καιρό. Αν και υπάρχει μια ιταλική παροιμία που λέει πως η βρεγμένη νύφη είναι χαρούμενη και τυχερή νύφη».

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Amazon και η νύφη του, οι οποίοι είναι ήδη παντρεμένοι, απαθανατίστηκαν να ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί πάνω στο υδάτινο ταξί τους, καθ’ οδόν για το πάρτι.

Η λαμπερή βραδιά αποτέλεσε την έναρξη των τριήμερων εορτασμών του γάμου του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στη Βενετία, που ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις και διαμαρτυρίες. Νωρίτερα χθες το απόγευμα, οι Καρντάσιαν-Τζένερ, η Ιβάνκα Τραμπ, ο Ορλάντο Μπλουμ, ο Τομ Μπρέιντι, ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, η Έλι Γκούλντινγκ, ο Άσερ και άλλες διασημότητες φωτογραφήθηκαν καθώς έφευγαν από τα ξενοδοχεία τους για τον προγαμιαίο εορτασμό.

Είναι αλήθεια ότι το ζευγάρι τον τελευταίο καιρό έχει δεχθεί έντονη κριτική. Αιτία; Η χρηματοδοτούμενη από τον Μπέζος διαστημική πτήση Blue Origin, στην οποία συμμετείχαν μόνο γυναίκες, ως μια διασκεδαστική βόλτα για τους υπερπλούσιους, συμπεριλαμβανομένης της μέλλουσας νύφης.

Η Σάντσεζ, έμπειρη πιλότος ελικοπτέρου και αεροπλάνου και πρώην δημοσιογράφος, ήλπιζε ότι το ταξίδι θα θεωρηθεί μια μεγάλη φεμινιστική περιπέτεια. Αντ' αυτού, κατακρίθηκε για αυτό που θεωρήθηκε ως ένα άσκοπο διαφημιστικό κόλπο από μια ομάδα διασημοτήτων που φορούσαν στενά διαστημικά κοστούμια σχεδιαστών. Επίσης, είναι γνωστό ότι οι ακτιβιστές δεν πρόκειται να αφήσουν ήσυχο το ζευγάρι και τους καλεσμένους του. Ήδη σε όλη τη Βενετία έχουν εμφανιστεί αφίσες κατά του γάμου, ενώ χθες ένας ακτιβιστής σκαρφάλωσε σε μία από τις κολόνες στην κεντρική πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου ξετύλιξε ένα πανό με το σύνθημα «Το 1% καταστρέφει τον κόσμο», για να διαμαρτυρηθεί για την παρουσία του δισεκατομμυριούχου Μπέζος στη Βενετία. Είναι, τελικά, ο «γάμος του αιώνα»; Η ιστορία θα το δείξει…

