Ο Slimane της Eurovision κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση από πρώην συνεργάτη του

Ο Slimane, ο τραγουδιστής που συμμετείχε στην περσινή Eurovision βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σοβαρή καταγγελία της σεξουαλικής παρενόχλησης, την οποία υπέβαλε εναντίον του ένας πρώην τεχνικός από την περιοδεία του.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, μεταξύ των οποίων και η Parisien, υποβλήθηκε μήνυση κατά του τραγουδιστή.

Το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται ο πρώην συνεργάτης του καλλιτέχνη φέρεται να έλαβε χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο στις 17 με 18 στο περιθώριο συναυλίας του τραγουδιστή στο Zénith του Saint-Étienne.

Ο Ντέιβιντ Σαρμάτζ, ο εισαγγελέας του Saint-Etienne ανακοίνωσε ότι ο δικηγόρος του ενάγοντα του είπε ότι θα του παράσχει «αργότερα» «αποδεικτικά στοιχεία».

Ο πρώην υποψήφιος της Eurovision ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023 μια περιοδεία στη Γαλλία, το Cupidon Tour, ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του Chroniques d'un cupidon που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Στην καταγγελία του ο τεχνικός αναφέρει ότι ο τραγουδιστής τον προσέγγισε προσπαθώντας να τον αγκαλιάσει και στη συνέχεια επέμεινε να κάνει σεξ μαζί του. Ο τεχνικός αρνήθηκε και ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια της νύχτας του έστελνε για δυόμισι ώρες πλήθος μηνυμάτων και βίντεο σεξουαλικού ή και πορνογραφικού χαρακτήρα.

Το περιβάλλον του τραγουδιστή αμφισβητεί τους ισχυρισμούς αυτούς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.