O Λεονάρντο Ντι Κάπριo και... το φίδι στα Ιμαλάια με το όνομά του

Είναι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ερπετό και συγκεκριμένα φίδι; Η απάντηση είναι ναι, πλέον είναι καθώς ένα νέο είδος φιδιού που ανακαλύφθηκε στα Ιμαλάια πήρε το όνομα του σταρ του Χόλιγουντ.

Η ονοματοδοσία του φιδιού έγινε προς τιμήν του ηθοποιού και ιδρυτή και δωρητή οργανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα χαρακτηριστικά του φιδιού Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Το Anguiculus dicaprioi είναι ένα φίδι με χάλκινο χρώμα, κοντό κεφάλι, μεγάλα ρουθούνια και «δεκάδες δόντια», σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature.

Τα φίδια του συγκεκριμένου είδους μεγαλώνουν σε μήκος έως και 55 εκατοστά ανέφερε η ομάδα ερευνητών από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ινδία.

Το Anguiculus dicaprioi ανακαλύφθηκε όταν οι ερευνητές το καλοκαίρι του 2020 αποφάσισαν να αναζητήσουν κάποια ελάχιστα γνωστά είδη φιδιών στο πλαίσιο υπό εξέλιξη έρευνας για τα ερπετά.

Τα φίδια βρέθηκαν σε δρόμους με λάσπη στη βόρεια πολιτεία της Ινδίας, Χιματσάλ Πραντές. Έμειναν ακίνητα μέχρι να πιαστούν και δεν έκαναν καμία προσπάθεια να δαγκώσουν, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Τα συγκεκριμένα φίδια είναι κυρίως ενεργά από τα τέλη Μαΐου έως τον Αύγουστο και δεν απαντώνται άλλες εποχές του χρόνου. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν την ανακάλυψή τους μέσω ανάλυσης DNA και ανακοίνωσαν ότι το φίδι επιβιώνει έως και 1.800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι ερευνητές είπαν ότι ονόμασαν το νέο είδος προς τιμή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο επειδή «δραστηριοποιείται ενεργά στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή και στην ολοένα αυξανόμενη απώλεια της βιοποικιλότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

