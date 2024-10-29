Η ζωή του Joaquin Phoenix ήταν πάντα αντισυμβατική. Ο 50χρονος ηθοποιός γεννήθηκε στο Πουέρτο Ρίκο και οι γονείς του, Arlyn και John Lee Bottom, θα έλεγε κάποιος ήταν ανήσυχα πνεύματα για την εποχή τους. Το ζευγάρι γνωρίστηκε κάνοντας ωτοστόπ, παντρεύτηκε λίγο αργότερα και, απογοητευμένο από την αμερικανική πολιτική, έφυγε από την Καλιφόρνια για να εξερευνήσει τη Νότια Αμερική. Εκεί, μεγάλωσαν τα πέντε παιδιά τους -Ρίβερ, Ρέιν, Χοακίν, Λίμπερτι και Σάμερ- ακολουθώντας έναν πιο ελεύθερο τρόπο ζωής, με ελάχιστη έγνοια για τα υλικά αγαθά.

Και επειδή οι γονείς του έψαχναν το νόημα και έναν σκοπό στη ζωή τους, θεώρησαν καλή ιδέα να ενταχθούν σε μια θρησκευτική ομάδα, ζώντας σε συνθήκες ακραίες φτώχειας. Τελικά, διέκοψαν τους δεσμούς τους με την ομάδα, αφού έλαβαν μια επιστολή από τον ηγέτη της, Ντέιβιντ Μπεργκ, που προέτρεπε τα μέλη να συνάπτουν σεξουαλικές σχέσεις με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους για να στρατολογήσουν οπαδούς!

Ήταν η πρώτη φορά που οι γονείς του κατάλαβαν αυτό που αποτελούσε κοινό μυστικό για τον υπόλοιπο κόσμο: «Τα Παιδιά του Θεού» ήταν μια επικίνδυνη σέκτα που καταζητείτο από την Ιντερπόλ και της οποίας ηγείτο ένας άνδρας -ο Ντέιβιντ Μπεργκ- που κατηγορούνταν για φόνο. «Οι γονείς μου νόμιζαν ότι είχαν βρει μια κοινότητα που μοιραζόταν τα ιδανικά τους. Από τη στιγμή που οι ίδιοι συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε κάτι περισσότερο, βγήκαν εκτός», δήλωσε ο Phoenix στο περιοδικό «Playboy» το 2014.

Ο Φοίνιξ ποτέ δεν τους κατηγόρησε ότι δεν υπήρξαν στοργικοί γονείς. «Ήταν ιδεαλιστές και πίστευαν ότι βρίσκονταν με μια ομάδα που μοιραζόταν τα πιστεύω τους και τις αξίες τους. Νομίζω ότι πιθανότατα έψαχναν για ασφάλεια και οικογένεια. Έφυγαν από μια χώρα που είχε δολοφονήσει έναν πρόεδρο», δήλωσε στο «Vanity Fair» το 2019.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Νότιο Αμερική, τα παιδιά έβγαζαν τα προς το ζην τραγουδώντας και χορεύοντας και αυτό οδήγησε τη μητέρα τους να έρθει σε επαφή με έναν ατζέντη του NBC. Ο Joaquin -που τότε είχε το όνομα «Leaf» για να ταιριάζει με τα γήινα ονόματα των αδελφών του- έκανε το ντεμπούτο του στην οθόνη στη σειρά «Seven Brides for Seven Brothers». Ο ηθοποιός περιέγραψε αυτή την πρώτη του εμπειρία ως «στιγμιαία χαρά». «Για κάποια παιδιά, είναι η πρώτη φορά που βάζουν γκολ. Για μένα, ήταν αυτό», δήλωσε στην εφημερίδα «Guardian». «Ήξερα ότι μου άρεσε και αυτό το συναίσθημα κυνηγάω από τότε».

Μετά από αυτό το ντεμπούτο, ο Χοακίν είχε μικρούς ρόλους σε σειρές όπως το «Murder», «She Wrote» και το «Hill Street Blues», καθώς και σε μερικές ταινίες προσανατολισμένες στη νεολαία. Ο πρώτος του ουσιαστικός ρόλος ήρθε με την ταινία «Parenthood» (1989) του Ron Howard, στην οποία τον χαρακτήρα του θα ενσάρκωνε αργότερα ο Leonardo DiCaprio στην τηλεοπτική μεταφορά.

Ωστόσο, καθώς η φήμη του Ρίβερ -του αδερφού του- είχε εκτοξευτεί, ο Χοακίν μερικές φορές απορρίφθηκε ως «ο δεύτερος πιο διάσημος Φοίνιξ», αφήνοντάς τον να αισθάνεται ότι η δική του καριέρα καθυστερούσε. Απογοητευμένος, έκανε ένα διάλειμμα και πέρασε χρόνο στο Μεξικό με τον πατέρα του. Όταν επέστρεψε στο Λος Άντζελες, ο Ρίβερ τον ενθάρρυνε να επιστρέψει στην υποκριτική, λέγοντάς του, σε μια προφητική δήλωση: «Θα γίνεις πιο επιτυχημένος ηθοποιός από εμένα».

Ο Joaquin Phoenix με τη μητέρα του

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Ρίβερ Φοίνιξ ήταν ήδη αστέρι, αναγνωρισμένος για τον ρόλο του νεαρού Ιντιάνα Τζόουνς στην ταινία «Indiana Jones and the Last Crusade» (1989) και για τη συγκλονιστική ερμηνεία του στην ταινία «My Own Private Idaho» (1991) του Γκας Βαν Σαντ, για την οποία κέρδισε ένα βραβείο στη Βενετία.

Το 1993, λίγες μέρες μετά τα 19α γενέθλια του Χοακίν, ο Ρίβερ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών στο Λος Άντζελες. Ήταν μόλις 23 ετών, αλλά είχε ήδη γίνει είδωλο. Η οικογένεια μετακόμισε στην Κόστα Ρίκα για να θρηνήσει, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η πρώτη φορά που ο Χοακίν επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν για να συμμετάσχει στο casting της ταινίας «To Die For» (1995). Ο σκηνοθέτης της ταινίας, «Gus Van Sant», στενός φίλος του αδερφού του, φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα όταν τον είδε.

Ο ρόλος του στο πλευρό της Νικόλ Κίντμαν στην ταινία «To Die For» τράβηξε την προσοχή του σκηνοθέτη Τζέιμς Γκρέι, ο οποίος έμελλε να αποτελέσει κομβικό σημείο στην καριέρα του Φοίνιξ. Ο Γκρέι έγραψε μάλιστα ένα άρθρο στους «New York Times» δηλώνοντας ότι είναι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς του 21ου αιώνα, υποστηρίζοντας ότι «είναι απίστευτα καλός στο να μεταφέρει την εσωτερική του ζωή χωρίς διάλογο».

Η ερμηνεία του Φοίνιξ στην ταινία «Μονομάχος» (2000) κέρδισε τελικά ακόμη και τους σκεπτικιστές του. Η τεράστια επιτυχία της ταινίας -με εισπράξεις άνω των 400 εκατ. δολαρίων- τον έκανε αγαπημένο για τους διευθυντές κάστινγκ που αναζητούσαν κάποιον με μια πιο… σκοτεινή πλευρά. Ανάμεσα στους θαυμαστές του δεν ήταν άλλος από τον Johnny Cash, τον οποίο ο Phoenix θα υποδυόταν αργότερα στη βιογραφική ταινία «Walk the Line» (2005), η οποία επικεντρώνεται στο ταραχώδες ειδύλλιο του τραγουδιστή με τη June Carter.

Εκείνη την εποχή, ο ηθοποιός δεν περνούσε και πολύ εύκολα. «Δεν αντιμετώπιζα τον κόσμο ή τον εαυτό μου με τον τρόπο που ήθελα. Ήμουν ηλίθιος, έτρεχα τριγύρω, έπινα, πήγαινα σε ηλίθια κλαμπ», είχε αποκαλύψει ο ίδιος.

Το 2005, ο Φοίνιξ μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης και μήνες αργότερα, ενεπλάκη σε ένα περίεργο αυτοκινητιστικό ατύχημα στο Λος Άντζελες, από το οποίο τον έσωσε ο Γερμανός σκηνοθέτης Werner Herzog. Παράξενες ιστορίες άρχισαν να τον ακολουθούν. Κυκλοφόρησαν φήμες ότι σκεφτόταν να εγκαταλείψει την υποκριτική και λίγοι εξεπλάγησαν. Στη συνέχεια ήρθε η πιο εκκεντρική του περίοδος: ανακοίνωσε το σχέδιό του να γίνει καλλιτέχνης του χιπ-χοπ υπό την καθοδήγηση του Diddy. Η βιομηχανία έμεινε άναυδη όταν εμφανίστηκε στο «The David Letterman Show» ατημέλητος και μαστουρωμένος. Μετά την εμφάνισή του στο «Letterman», ο Phoenix επέστρεψε στην εκπομπή για να ζητήσει συγγνώμη και αυτή η ευάλωτη στιγμή τράβηξε την προσοχή του Spike Jonze.

Αν και θεωρείται πλέον ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του, ο Phoenix συνέχισε να αποδεικνύει ότι μπορούσε να αντιμετωπίσει κάθε ρόλο. Αναζήτησε την ένταση, υποδυόμενος μια σειρά από αξέχαστους χαρακτήρες: έναν φιλόσοφο που θυμίζει Γούντι Άλεν στο «Irrational Man» (2015), έναν ντετέκτιβ στο «Inherent Vice» (2014), έναν βασανισμένο αστυνομικό στο «You Were Never Really Here» (2017) κ.ά.

Και το μεγάλο «μπαμ» έγινε με τον «Joker» (2019), μια εισπρακτική επιτυχία που του χάρισε το πρώτο του Όσκαρ. Για να ενσαρκώσει τον διαταραγμένο Φλεκ, ο Φοίνιξ δεν χρειάστηκε κανένα περίτεχνο μακιγιάζ, μόνο το έντονο βλέμμα του και το «στοιχειωμένο» χαμόγελο με την ουλή. Σε αντίθεση με το δράμα που περιβάλλει πολλά γεγονότα στη ζωή του, η ουλή δεν κρύβει κάποια περίεργη ιστορία: απλά έτσι γεννήθηκε.

Η κατάκτηση του Όσκαρ δεν κατάφερε να τιθασεύσει τις τολμηρές επιλογές του Φοίνιξ. Συνέχισε να «αγκαλιάζει» προκλητικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένης της σουρεαλιστικής εμφάνισής του στην ταινία «Beau Is Afraid» (2023). Υπήρχαν όμως και αναποδιές. Η ερμηνεία του στο «Napoleon» (2023) του Ridley Scott έπεσε στο κενό από τους κριτικούς και το πολυαναμενόμενο sequel του «Joker: Το Folie à Deux» έγινε μια από τις πιο πολυσυζητημένες αποτυχίες του 2024.

Ο Φοίνιξ παρέμεινε σιωπηλός. Η φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης γύρω από τον θάνατο του Ρίβερ του άφησε ένα μόνιμο σημάδι, το οποίο τον κρατάει μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα πάρτι του Χόλιγουντ. Ωστόσο, πρόσφατα ο ηθοποιός εξέπληξε το κοινό με σπάνιες φωτογραφίες σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά με τη σύζυγό του, Rooney Mara, την οποία γνώρισε στα γυρίσματα της ταινίας «Her».

