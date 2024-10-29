Ο τραγουδιστής Shawn Mendes ανοίχτηκε για τη σεξουαλικότητά του κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Κολοράντο τη Δευτέρα, λέγοντας ότι «απλώς προσπαθεί να το βρει όπως συμβαίνει σε όλους».

«Άλλες φορές είμαι σίγουρος και άλλες δεν είμαι. Είναι πολύ τρομακτικό, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία, που έχει πολλά να πει σχετικά με το ζήτημα», είπε στους θεατές της συναυλίας.

Σύμφωνα με πλάνα θαυμαστών της συναυλίας που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Mendes έκανε τα παραπάνω σχόλια πριν ερμηνεύσει ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που φαίνεται να είναι εμπνευσμένο από το πώς τον έκαναν να νιώθει οι φήμες για τη σεξουαλικότητά του.

Ο Καναδός τραγουδιστής έχει επικρίνει στο παρελθόν τέτοιες φήμες, επικαλούμενος την παρεμβατικότητα τους.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της παράστασης Morrison's Red Rocks Amphitheatre, ο Mendes είπε ότι «το σκέφτηκε για ένα λεπτό σήμερα αν θα έλεγε κάτι τελικά».

Επευφημούμενος από το πλήθος, συνέχισε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν κατάφερα να κάνω πολλά πράγματα στα 15 και να ανακαλύψω κομμάτια του εαυτού μου».

Και συνέχισε: «Υπάρχει αυτό το πράγμα για τη σεξουαλικότητά μου, και οι άνθρωποι μιλούσαν για αυτό τόσο καιρό», προσθέτοντας ότι είναι «κάπως ανόητο, γιατί νομίζω ότι η σεξουαλικότητα είναι ένα τόσο όμορφα περίπλοκο πράγμα και είναι τόσο δύσκολο να το βάλεις σε κουτιά.»

«Πάντα το ένιωθα σαν μια παραβίαση ενός κομματιού που είναι πολύ προσωπικό για εμένα. Είναι κάτι που προσπαθούσα να καταλάβω μόνος μου, κάτι που δεν είχα ακόμα ανακαλύψει και κάτι που ακόμα προσπαθώ να το ανακαλύψω».

«Η πραγματική αλήθεια για τη ζωή μου και τη σεξουαλικότητά μου είναι ότι, φίλε, απλώς προσπαθώ να το βρω όπως όλοι».

Στη συνέχεια μίλησε για το ακυκλοφόρητο τραγούδι του The Mountain, το οποίο περιλαμβάνει τους στίχους: «Μπορείς να πεις ότι είμαι πολύ μικρός, μπορείς να πεις ότι είμαι πολύ μεγάλος, μπορείς να πεις ότι μου αρέσουν τα κορίτσια ή τα αγόρια, ό,τι ταιριάζει σε σένα».

Ο Mendes είπε στο πλήθος ότι ήταν σημαντικό να γράψει αυτό το νέο τραγούδι γιατί «αισθάνθηκε σαν μια στιγμή που μπορούσε να απευθυνθεί με τρόπο που ένιωθε κοντά στην καρδιά του».

«Και υποθέτω ότι τώρα μιλάω ελεύθερα, γιατί απλά θέλω να είμαι πιο κοντά σε όλους και να είμαι κάπως στην αλήθεια μου», πρόσθεσε.

Σε μια συνέντευξη του 2018 στο Rolling Stone, ο Mendes μίλησε για το γεγονός ότι έχει γίνει ντόρος«τα τελευταία πέντε χρόνια σχετικά με το ότι είναι γκέι».

Το επόμενο έτος, είπε στον Guardian ότι οι φήμες ήταν πληγωτικές. «Τρελαίνομαι όταν οι άνθρωποι υποθέτουν πράγματα για μένα επειδή φαντάζομαι τους ανθρώπους που δεν έχουν το σύστημα υποστήριξης που έχω εγώ και πώς αυτό μπορεί να τους επηρεάσει».

Ο Mendes είχε μια σειρά από επιτυχίες, που κατέλαβαν την κορυφαία θέση στα τσαρτ στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, συμπεριλαμβανομένου του σινγκλ Señorita, το οποίο κυκλοφόρησε με την Camilla Cabello, με την οποία έβγαινε επίσης στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.