Ο Ίλον Μασκ πούλησε μετοχές της Tesla! – Φοβάται ότι θα αναγκαστεί να αγοράσει το Twitter

Οι πωλήσεις των μετοχών πραγματοποιήθηκαν μετά την ετήσια συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα, όπως προκύπτει από τα ρυθμιστικά αρχεία, σύμφωνα με το BBC.

Ο Ίλον Μασκ λέει ότι χρειάζεται τα χρήματα σε περίπτωση που αναγκαστεί να αγοράσει το Twitter για 44 δισ. δολάρια.

Ο πολυεκατομμυριούχος είναι -επί του παρόντος- μπλεγμένος σε μια νομική διαμάχη με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, αφού δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα αποσυρθεί από μια συμφωνία για την αγορά της. Οι τελευταίες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στις 5, 8 και 9 Αυγούστου, σύμφωνα με έξι καταθέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για την πώληση μετοχών ο Ίλον Μασκ επιβεβαίωσε την είδηση με ένα tweet, προσθέτοντας ότι χρειαζόταν τα χρήματα σε περίπτωση που αναγκαστεί να αγοράσει το Twitter και δεν μπορέσει να εξασφαλίσει μέρος της χρηματοδότησης για τη συμφωνία.

Ερωτηθείς από άλλον χρήστη αν θα αγόραζε ξανά μετοχές της Tesla, αν δεν πραγματοποιηθεί η εξαγορά του Twitter, ο Μασκ απάντησε, επίσης, «ναι».

@elonmusk are you done selling?