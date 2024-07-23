Tο νέο άλμπουμ του Eminem, «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)» το οποίο κυκλοφόρησε στις 12 Ιουλίου, άγγιξε την κορυφή του Billboard 200, εκτοπίζοντας το «The Tortured Poets Department» της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) που έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 1 τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με την Luminate, το «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)» σημείωσε πωλήσεις μέχρι τις 18 Ιουλίου ισοδύναμες των 281.000 άλμπουμ στις ΗΠΑ και είναι η καλύτερη επίδοση που πραγματοποιεί οποιοδήποτε ραπ άλμπουμ το 2024.

Είναι το 12ο άλμπουμ του ράπερ και το 11ο που φτάνει στη κορυφή και ισοβαθμεί στην πέμπτη θέση της λίστας με τους καλλιτέχνες Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen), Μπάρμπρα Στρέιζαντ (Barbra Streisand) και Ye που έχουν τα περισσότερα Νο. 1 άλμπουμ.

Στη δεύτερη θέση του Billboard 200 βρίσκεται το ROMANCE: UNTOLD», το οποίο επίσης κυκλοφόρησε στις 12 Ιουλίου από το K-pop boy band, ENHYPHEN, ακολουθεί το «The Great American Bar Scene» του Ζακ Μπράιαν (Zach Bryan) ενώ το άλμπουμ της Σουίφτ από την κορυφή έπεσε στη τέταρτη θέση, όπως αναφέρει το ΑP.

Πηγή: skai.gr

