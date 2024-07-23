Η Κιμ Κατράλ ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν θα υποδυθεί στον νέο κύκλο του spin-off του «Sex and the City» τη διάσημη Σαμάνθα Τζόουνς, παρά τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να επιστρέφει.

Οι φήμες στο «And Just Like That» άρχισαν να κυκλοφορούν νωρίτερα αυτόν τον μήνα μετά από δημοσίευμα του Life & Style ότι «ευρέως πιστεύεται» πως η Κατράλ θα παίξει σημαντικό ρόλο στην τρίτη σεζόν και σύμφωνα με εσωτερικές πληροφορίες της σειράς, «απλώς περιμένει την κατάλληλη στιγμή που θα το ανακοινώσουν».

Aw that’s so kind but I’m not 💋 — Kim Cattrall (@KimCattrall) July 21, 2024

Η Βρετανο-Καναδή ηθοποιός απαντώντας σε ένα tweet διέψευσε την είδηση: «Αχ, είναι τόσο ευγενικό, αλλά δεν ισχύει». Σημειώνεται ότι στο φινάλε της 2ης σεζόν, η σταρ έκανε μία σύντομη εμφάνιση, σε σκηνή κατά την οποία «η Σαμάνθα καλεί την παλιά της φίλη Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), από το Λονδίνο, στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, λέγοντας ότι η πτήση της καθυστέρησε και δεν θα μπορέσει να φτάσει στο αποχαιρετιστήριο δείπνο που ήταν στο παλιό διαμέρισμα της Κάρι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.