Η Katy Perry ξεπέρασε την αποτυχία του comeback single της, «Woman's World», και ήταν απασχολημένη με τα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ της στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Η 39χρονη τραγουδίστρια τι άλλο θα κάνει για την καριέρα της, αναρωτιούνται τα διεθνή μέσα, καθώς η καλλιτέχνιδα εμφανίζεται στο νέο βίντεο κλιπ να φιλιέται στο στόμα και να χαριεντίζεται με νεαρό μοντέλο. Η καριέρα της βρίσκεται στα Τάρταρα και ό,τι και να κάνει αυτή τη στιγμή η Katy Perry φαίνεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο.

Η Katy, η οποία έχει μια τρίχρονη κόρη με τον Orlando Bloom, διαφημίζει την καλλίγραμμη σιλουέτα της και δημοσιεύει συχνά-πυκνά φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάτι που δεν συνήθιζε να κάνει τα προηγούμενα χρόνια.

Οι γνώστες υποστηρίζουν ότι η καλλιτέχνιδα προσπαθεί απεγνωσμένα να καταστρώσει ένα νέο σχέδιο για να σώσει τη μουσική της επιστροφή.

Το «Woman's World» είναι το lead single από το επερχόμενο έβδομο στούντιο άλμπουμ της Perry, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 20 Σεπτεμβρίου. «Έβαλα στόχο να δημιουργήσω ένα τολμηρό, πληθωρικό, εορταστικό dance-pop άλμπουμ με το συμβολικό 143, την αριθμητική έκφραση της αγάπης ως διαχρονικό μήνυμα», ανέφερε η καλλιτέχνιδα.

Οι προσπάθειές της Katy Perry να επιστρέψει στην κορυφή αντιμετωπίζονται με σαρκασμό και περιφρόνηση, από ένα κοινό που έχει αποφασίσει ότι η καλλιτέχνιδα δεν είναι πια «cool» και δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Βέβαια, η ίδια φαίνεται να μην έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια… Η Perry δεν είναι η πρώτη ποπ σταρ που βγαίνει από τη μόδα, αλλά λίγες το έχουν κάνει τόσο ξαφνικά και τόσο θεαματικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.