Shiloh: Η κόρη της Angelina Jolie και του Brad Pitt προχωράει με την αλλαγή του επιθέτου της

Η18χρονη, μία από τα έξι παιδιά του πρώην ζευγαριού, υπέβαλε αίτηση για αλλαγή ονόματος την ημέρα των γενεθλίων της, στις 27 Μαΐου. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε πρόσφατα στους Los Angeles Times.

Η αναγγελία στον Τύπο

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Peter Levine, η απόφαση της Shiloh να αλλάξει το επίθετό της ελήφθη «μετά από οδυνηρά γεγονότα». Ο Levine, τον οποίο η Shiloh βρήκε και πλήρωσε μόνη της, δήλωσε ότι η 18χρονη «απλώς ακολούθησε τη νομική διαδικασία».

Η αναγγελία της αλλαγής επιθέτου αποτελεί υποχρέωση σύμφωνα με το νόμο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Καλιφόρνια. Ο αιτών αλλαγής ονόματος ή αφαίρεσης επιθέτου πρέπει να δημοσιεύσει την ανακοίνωση σε μια τοπική εφημερίδα. Αυτή η δημοσίευση είναι ένα από τα τελευταία βήματα της διαδικασίας, και αν κάποιος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση, μπορεί να το κάνει στο δικαστήριο.

Παρά το γεγονός ότι ο Brad Pitt, σύμφωνα με πηγές, είναι απογοητευμένος και λυπημένος από τις εξελίξεις, πιθανότατα δεν θα υποβάλει ένσταση. Η Shiloh δεν είναι η πρώτη του κόρη που αλλάζει το επίθετό της. Η Zahara και η Vivienne έχουν επίσης αφαιρέσει το επίθετο «Pitt», αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν η Vivienne έχει ακολουθήσει και τη νομική διαδικασία, καθώς χρησιμοποιεί το επίθετο Jolie.

Η σχέση του Μπραντ Πιτ με τα παιδιά του

Ο Brad Pitt έχει «σχεδόν καμία επαφή» με τα μεγαλύτερα παιδιά του, όπως αναφέρει η Daily Mail. Σύμφωνα με μια πηγή, «δεν έχει σχεδόν καμία επαφή με τα ενήλικα παιδιά. Η δέσμευσή του με τα μικρότερα παιδιά είναι πιο περιορισμένη τους τελευταίους μήνες λόγω του προγράμματος γυρισμάτων του».

Ο Πιτ έχει συνολικά έξι παιδιά με την πρώην σύζυγό του Αντζελίνα Τζολί. Έχουν αποκτήσει τρία βιολογικά παιδιά: τη 18χρονη Shiloh και τα 15χρονα δίδυμα Vivienne και Knox. Έχουν επίσης υιοθετήσει, τον 22χρονο Maddox, και Pax, 20 ετών, καθώς και τη 19χρονη Zahara, με τη συμφωνία επιμέλειας να επιτρέπει το δικαίωμα επικοινωνίας του ηθοποιού με τα δύο ανήλικα παιδιά.

