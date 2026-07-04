Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι «Swiftie» - Τα τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ που ξεχωρίζει

Οι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ είναι αμέτρητοι, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, έχει συμπεριλάβει τον εαυτό του στους Swifties.

Αυτό που μπορεί να προκαλεί έκπληξη είναι το πόσο πιστός θαυμαστής είναι, καθώς σε πρόσφατο άρθρο των New York Times περιέγραψε λεπτομερώς τα 12 αγαπημένα του τραγούδια της Σουίφτ, στα οποία περιλαμβάνονται μερικά λιγότερα γνωστά που μόνο οι ακόλουθοι της megastar της ποπ γνωρίζουν.

Τα αγαπημένα τραγούδια του δημάρχου της Νέας Υόρκης χωρίς συγκεκριμένη σειρά, είναι: "Only the Young", "Love Story", "my tears ricochet", "I Forgot That You Existed", "Dress", "Cruel Summer", "Delicate", "I Know Places", "I Don’t Wanna Live Forever", "I Think He Knows", "London Boy" και "august".

Με την πόλη να ζει στους ρυθμούς του γάμου της τραγουδίστριας με τον Τράβις Κέλσι ο Μαμντάνι ρωτήθηκε τον περασμένο μήνα αν θα παρευρισκόταν και, ενώ είπε όχι, δήλωσε ότι θα άκουγε το "Only the Young" προς τιμήν τους και στη συνέχεια αποκάλυψε στη δημοσιογράφο των Times, Έμμα Τζ. Φιτζσίμονς, τα τραγούδια της τραγουδίστριας που θεωρεί κορυφαία.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης πέρασε τη φάση Σουίφτ το 2021, ανέφερε η Φιτζίμονς, όταν αυτά τα δώδεκα τραγούδια της μπήκαν στη λίστα των 100 με τα περισσότερα streams.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.