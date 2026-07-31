Την πρόθεση του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5+1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Γκουτέρες υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων, σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

«Η επίσκεψή μου στην Κύπρο έδειξε ότι, σε μια περιοχή που αλλάζει ταχύτατα και γίνεται ολοένα και πιο ασταθής, η αναζήτηση λύσεων είναι πιο επείγουσα από ποτέ», ανέφερε.

Ο ΓΓ ΟΗΕ σημείωσε ότι η απόφασή του να συγκαλέσει νέα συνάντηση σε σχήμα 5+1 βασίστηκε στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν για τα επόμενα βήματα στη διαδικασία.

«Με βάση τις συζητήσεις μας για την πορεία προς τα εμπρός, αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω ακόμη μία συνάντηση 5+1, μετά από επαρκή προετοιμασία σε ό,τι αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα εργαστούν σε διαβούλευση με τις δύο πλευρές στην Κύπρο και τις εγγυήτριες δυνάμεις, με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επιτυχία της συνάντησης. «Θα εργαστούμε σε διαβούλευση με τις δύο πλευρές και τους εγγυητές, ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επιτυχία της συνάντησης», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας.

Απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, σχετικά με το τι εννοεί με τον όρο ουσιαστική και επαρκής προετοιμασία για τη συνάντηση 5+1, ο ΓΓ ΟΗΕ υπογράμμισε ότι οι προηγούμενες συναντήσεις δεν κατέστη δυνατό να καταλήξουν σε συμπεράσματα επειδή δεν είχαν προετοιμαστεί επαρκώς.

«Εννοώ ότι είχαμε αρκετές συναντήσεις σε σχήμα 5+1 οι οποίες δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμπεράσματα, επειδή δεν είχαν προετοιμαστεί καλά. Αυτή τη φορά, πρέπει να προετοιμάσουμε καλά την επόμενη συνάντηση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα οδηγήσει στη λύση», απάντησε ο Γενικός Γραμματέας.

Πηγή: skai.gr

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