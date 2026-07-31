Ο Ουκρανός ηγέτης, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι συνομίλησε με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς για τις τελευταίες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, την επιτακτική ανάγκη της Ουκρανίας για πυραύλους για την αντιαεροπορική της άμυνα και για τις συνέπειες του πολέμου της Ρωσίας στις παγκόσμιες αγορές.

Σ’ ένα μήνυμα του στην εφαρμογή Telegram, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι οι δύο άνδρες είχαν μια «καλή τηλεφωνική συνομιλία» και συζήτησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης του νωρίτερα αυτήν εβδομάδα στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

«Οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στη χώρα μας συνεχίζονται, και η αντιαεροπορική άμυνα, ειδικά τα συστήματα αναχαίτισης Patriot κατά των βαλλιστικών πυραύλων, παραμένουν η κορυφαία προτεραιότητα», έγραψε ο Ζελένσκι στο μήνυμα του.

Πηγή: skai.gr

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