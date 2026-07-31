«Καμία δήλωση της Νεκταρίας-Ελευθερίας Αγγελάκη, Αναπληρώτριας Τομεάρχη Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δεν στήριξε ποτέ τη θεσμοθέτηση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Η απόπειρα να παρουσιαστεί κάτι τέτοιο συνιστά παραποίηση των όσων ειπώθηκαν», αναφέρει η ΕΛ.Α.Σ. με ανακοίνωσή της και συνεχίζει:

«Αυτό που τέθηκε ήταν η ευθύνη της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο με δύο παράλληλες δομές φύλαξης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Πανεπιστημιακή Αστυνομία και Αστυνομία Ιδιωτικής Φύλαξης - δαπανώντας εκατομμύρια ευρώ χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η θέση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι ξεκάθαρη και αμετάβλητη: πλήρης αντίθεση στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία.».

Θυμίζουμε πως η Αγγελάκη δήλωσε: «Δεν υπάρχει ασφάλεια. Αφού λέμε ότι μετά τις 9 το βράδυ μόλις σουρουπώνει δεν μπορούμε να περάσουμε εκεί στην αίθουσα τελετών της νομικής του Αριστοτελείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Έχουν υποβαθμίσει το δημόσιο Πανεπιστήμιο παίρνοντας πόρους χωρίς να τους μοιράσουν εκεί που πραγματικά πρέπει. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Το ΠΑΣΟΚ έσπευσε μετά από την τοποθέτηση του στελέχους της ΕΛ.Α.Σ. να ισχυριστεί πως αυτή η αποστροφή της, σηματοδοτεί «πρόβα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία».

Πηγή: skai.gr

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