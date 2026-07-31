Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) φάνηκε να υπονοεί ότι οι συνεχιζόμενες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν είναι απίθανο να τερματιστούν σύντομα, προαναγγέλλοντας μια στρατηγική συνέχισης των πληγμάτων έως ότου το Ιράν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Θα τους πλήττουμε πολύ σκληρά και, ξέρετε, κάποια στιγμή θα πουν: “Απλώς δεν μπορούμε να το αντέξουμε άλλο”», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται πέντε μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης και λίγες εβδομάδες μετά την κατάρρευση μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει τις τελευταίες εβδομάδες με κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να στοχοποιηθούν κρίσιμες υποδομές, όπως εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή την εβδομάδα η σύγκρουση διευρύνεται σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν τη νύχτα της Πέμπτης ένα «βαρύ κύμα επιθέσεων», σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία δεν είχε ανακοινώσει μέχρι στιγμής νέες επιθέσεις την Παρασκευή.

Ο Τραμπ δέχεται σημαντική πολιτική πίεση να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς πολίτες και έχει προκαλέσει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και η αύξηση των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ. Μόλις το 28% των Αμερικανών δηλώνει ότι εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται τη σύγκρουση.

Πηγή: skai.gr

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