Οι ΗΠΑ θα πρέπει «να προσέξουν πολύ» πριν δώσουν την έγκρισή τους στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους για τα αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που συναντήθηκε πρόσφατα με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ζητά να δοθεί η άδεια στο Κίεβο να κατασκευάζει τέτοιους πυραύλους.

«Δίνετε μια τέτοια τεχνολογία και, κάποια μέρα, μπορεί να στραφούν εναντίον σας» είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, που ήταν ανοιχτό για τους δημοσιογράφους, στην εξοχική κατοικία των Αμερικανών προέδρων, στο Καμπ Ντέιβιντ.

«Δεν νομίζω ότι θα συμβεί ποτέ αυτό», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι δεν έχει συμφωνήσει κάτι τέτοιο με το Κίεβο.

Παράλληλα, ο Τραμπ, δήλωσε ότι τόσο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι «θα πρέπει να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Νομίζω ότι ο Ζελένσκι θέλει να κλείσει μια συμφωνία και πιστεύω ότι και ο Πούτιν θέλει να κλείσει μια συμφωνία, αλλά υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ τους, όπως πιθανότατα έχετε διαπιστώσει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, πίστευε πως ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα ήταν η ευκολότερη σύγκρουση να τερματιστεί, παραδεχόμενος ωστόσο ότι έκανε λάθος.



Πηγή: skai.gr

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