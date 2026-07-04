Χίλαρι Νταφ: Θαυμαστής τη σήκωσε χωρίς τη συγκατάθεσή της - Η αντίδρασή της (video)

Η Χίλαρι Νταφ πήρε θέση μετά το viral περιστατικό με έναν θαυμαστή, ο οποίος τη σήκωσε ξαφνικά και τη γύρισε στον αέρα πάνω στη σκηνή, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ντάλας.

Η 38χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια εμφανιζόταν στο πλαίσιο της περιοδείας της «Lucky Me Tour», όταν κάλεσε θαυμαστές στη σκηνή για το τραγούδι της «With Love». Η συγκεκριμένη στιγμή έχει γίνει μέρος του show της, με fans να συμμετέχουν στη χαρακτηριστική χορογραφία του κομματιού.

Ένας από τους θαυμαστές, ο Karson, εμφανίστηκε ντυμένος ως Wendy the Good Witch, κάνοντας αναφορά στον ρόλο της Χίλαρι Νταφ στην ταινία Casper Meets Wendy. Όταν ανέβηκε στη σκηνή, πλησίασε την τραγουδίστρια και, μέσα στον ενθουσιασμό του, την αγκάλιασε και τη σήκωσε ψηλά.

Η Χίλαρι Νταφ φάνηκε -αρχικά- αιφνιδιασμένη, ενώ τα μέλη της ασφάλειάς της κινήθηκαν αμέσως προς το μέρος της, έτοιμα να επέμβουν αν χρειαζόταν. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια γέλασε με το περιστατικό και συνέχισε κανονικά την εμφάνισή της.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι, ακόμη κι αν ο θαυμαστής δεν είχε κακή πρόθεση, δεν είναι αποδεκτό να αγγίζει ή να σηκώνει κάποιος έναν καλλιτέχνη χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Ο ίδιος ο θαυμαστής ζήτησε αργότερα συγγνώμη μέσω TikTok, λέγοντας πως δεν ήθελε να προκαλέσει κίνδυνο για την ασφάλεια της τραγουδίστριας. Παραδέχτηκε ότι «πάγωσε» από τον ενθουσιασμό της στιγμής, καθώς όπως είπε, περίμενε «όλη του τη ζωή» για αυτή την εμπειρία.

Η Χίλαρι Νταφ, πάντως, φρόντισε να τον καθησυχάσει, σχολιάζοντας κάτω από το βίντεό του: «Μου άρεσε η μεγάλη αγκαλιά-στροβιλισμός. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά!».

Πηγή: skai.gr

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