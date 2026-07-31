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Άρση του απαγορευτικού: Κανονικά από τις 19:00 τα δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία

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Πειραιάς

Κανονικά αναμένεται να εκτελούνται από τις 19:00 τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: απαγορευτικό απόπλου Φωτιές
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