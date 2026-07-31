Σε εξέλιξη είναι φωτιά στην Κερατέα Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 19:30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 52 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Λαυρεωτικής.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Για τουλάχιστον πέντε διαφορετικές εστίες φωτιάς στην περιοχή της Κερατέας έκανε λόγο ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μιλώντας σε δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ 100,3.

Ο κος Λουκάς εκτίμησε ότι η εικόνα αυτή παραπέμπει σε εμπρηστική ενέργεια.

Πηγή: skai.gr

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