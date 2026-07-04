Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι παντρεύτηκαν και επίσημα. Το ζευγάρι διοργάνωσε τη γαμήλια δεξίωσή του την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη, σχεδόν τρία χρόνια μετά την πρώτη τους συνάντηση.

Την τελετή τέλεσε ο Άνταμ Σάντλερ, δήλωσε εκπρόσωπος της Σουίφτ σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή επιβεβαιώνοντας τον γάμο.

Ο αδερφός της Σουίφτ, ο Όστιν, ήταν ο συνοδός της, ενώ ο αδερφός τού Κέλσι, ο βετεράνος του NFL Τζέισον Κέλσι, ήταν ο κουμπάρος. Κατά τα άλλα, το ζευγάρι δεν είχε παράνυμφους ή κουμπάρους.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden στο κέντρο του Μανχάταν, όπου οθόνες έξω από τον χώρο εμφάνισαν ένα εορταστικό μήνυμα γύρω στις 7.20 μ.μ. τοπική ώρα: «JUST&T MARRIED!»

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Σουίφτ, τόσο η τραγουδίστρια όσο και ο διάσημος αθλητής φορούσαν ρούχα υψηλής ραπτικής Christian Dior, σχεδιασμένα από τον Jonathan Anderson. Η Σουίφτ φορούσε επίσης κοσμήματα Cartier και παπούτσια Christian Louboutin. Ο Louboutin σχεδίασε επίσης τα περισσότερα παπούτσια που φόρεσε η Σουίφτ στην παγκόσμια περιοδεία της Eras Tour.

A white gown in an unzipped garment bag was wheeled past media camped outside of Madison Square Garden on Taylor Swift and Travis Kelce's wedding day.



The couple is expected to welcome around 1,000 guests at Madison Square Garden in New York City on Friday to celebrate their… pic.twitter.com/vJBwdq89jq — CBS News (@CBSNews) July 3, 2026

Τρελοί ρυθμοί προετοιμασίας επικράτησαν στην περιοχή γύρω από την αρένα όλη αυτή την εβδομάδα.

Μια σειρά από διασημότητες εθεάθησαν καθ' οδόν προς τον χώρο φορώντας επίσημες ενδυμασίες το απόγευμα της Παρασκευής, συμπεριλαμβανομένων του ποπ τραγουδιστή Εντ Σίραν, του μοντέλου Τζίτζι Χαντίντ, της ηθοποιού και συγγραφέα Λένα Ντάναμ, των ηθοποιών Χιου Γκραντ, Μπράντλεϊ Κούπερ και Ίθαν Χοκ, του συχνού παραγωγού του Σουίφτ, Τζακ Άντονοφ, και των αστέρων του NFL, Κούπερ Κουπ και Τζούτζου Σμιθ-Σούστερ.

We just spotted Ethan Hawke, who starred in Taylor Swift's "Fortnight" video, and Jason Sudeikis both heading into the wedding at Madison Square Garden! 🌟 pic.twitter.com/vsL5MdQecN — ExtraTV (@extratv) July 3, 2026

Hugh Grant was seen arriving at Madison Square Garden to celebrate Taylor Swift and Travis Kelce's wedding. 🫶 pic.twitter.com/GwYBvVzx8a — New York Post (@nypost) July 3, 2026

Επίσης, εθεάθησαν μέλη του στενού κύκλου της Σουίφτ, συμπεριλαμβανομένης της επί χρόνια υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων Tree Paine και της καλύτερης φίλης από την παιδική ηλικία Abigail Anderson Berard.

It’s go time!!! Taylor Swift’s longtime publicist, Tree Paine, was just spotted hopping into a Sprinter van, en route to Taylor and Travis’s wedding night celebration at MSG. 👀💍✨ pic.twitter.com/ldkX9blYwr — Page Six (@PageSix) July 3, 2026

Η Στίβι Νικς, την οποία η Σουίφτ έχει επικαλεστεί ως μέντορά της, ήταν επίσης καλεσμένη στη μεγάλη γιορτή.

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν περίπου 1.000 καλεσμένοι, ωστόσο τα τηλέφωνα είχαν απαγορευτεί στον χώρο. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρά γύρω από την αρένα ενόψει του γάμου, με πολλούς κοντινούς δρόμους να έχουν κλείσει για την κυκλοφορία οχημάτων.

Παρ' όλα αυτά, ορδές θαυμαστών συγκεντρώθηκαν όσο πιο κοντά μπορούσαν στον χώρο, αψηφώντας την αποπνικτική ζέστη για να ρίξουν μια ματιά σε αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως «ο βασιλικός γάμος της Αμερικής».

«Είναι ωραίο που το κάνει εδώ και συνδέεται με τη ζωή της στη Νέα Υόρκη, επειδή είναι τόσο ξεχωριστό για εκείνη», δήλωσε ο Γκρέι Ο'Σάλιβαν, ένας 18χρονος θαυμαστής, στον Guardian την Παρασκευή.

Ακόμα και το Empire State Building συμμετείχε στον εορτασμό: ο εμβληματικός ουρανοξύστης είχε φωτιστεί με «ανοιχτό μπλε φως» για να τιμήσει την περίσταση.

Η Σουίφτ και ο Κέλσι κράτησαν κρυφά τα σχέδια του γάμου τους μήνες πριν από τον γάμο. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο The Graham Norton Show για την προώθηση του The Life of a Showgirl του 2025, είπε αστειευόμενη στην παρουσιάστρια του talk show ότι στόχευε να δημιουργήσει μια μεγάλη λίστα με καλεσμένους, προκειμένου να αποφύγει να πάρει δύσκολες αποφάσεις για το ποιον θα καλέσει και ποιον όχι.

Η κρυφή γνωριμία και η ρομαντική σχέση

Το ζευγάρι των σούπερ σταρ γνωρίστηκε για πρώτη φορά το 2023. Ο tight end των Kansas City Chiefs είχε παρακολουθήσει την παράσταση της Σουίφτ στην έδρα της ομάδας του, το Arrowhead Stadium, στις 8 Ιουλίου 2023, αλλά το ζευγάρι δεν συναντήθηκε στην παράσταση. Μίλησε για την απογοήτευσή του στο podcast του New Heights, το οποίο παρουσιάζει με τον αδελφό του, τον συνταξιούχο (πλέον) σέντερ των Philadelphia Eagles, Τζέισον Κέλσι.

«Απογοητεύτηκα που δεν μιλάει πριν ή μετά τις συναυλίες της, επειδή πρέπει να φυλάει τη φωνή της για τα 44 τραγούδια που τραγουδάει», είχε πει τότε. Ο Κέλσι είχε φτιάξει για τη Σουίφτ ένα «βραχιόλι φιλίας», που αργότερα απέκτησε συμβολική αξία. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορικής της περιοδείας Eras Tour, οι θαυμαστές της έφτιαχναν τέτοια βραχιόλια και αντάλλασσαν μεταξύ τους.

Στο ντοκιμαντέρ της για το Disney+, The End of an Era, μια ειλικρινής συζήτηση με τη μητέρα της, αποκάλυψε ότι η Άντρεα Σουίφτ όχι μόνο είχε ενθαρρύνει αλλά και είχε οργανώσει τη συνάντηση, αφού είδε το podcast του Κέλσι να γίνεται viral.

«Κοιτάζω τους τίτλους και ψάχνω στο διαδίκτυο και βλέπω ότι αυτός ο τύπος ήρθε στη συναυλία και έφερε ένα βραχιόλι φιλίας», είπε η μητέρα τής Σουίφτ στο ντοκιμαντέρ. «Έτσι, τηλεφώνησα στον ξάδερφό μου Ρόμπιν, στους Kansas City Chiefs και του είπα: Πες μου για αυτόν τον τύπο που ονομάζεται Τράβις Κέλσι».

Αργότερα, σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Time, η Σουίφτ αποκάλυψε ότι οι δυο τους γνωρίστηκαν κρυφά λίγο αφότου εκείνος παρακολούθησε την παράστασή της και ξεκίνησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η Σουίφτ επέστρεψε στο Arrowhead για να παρακολουθήσει έναν από τους αγώνες του Κέλσι. Το ζευγάρι εθεάθη να φεύγει από το στάδιο μαζί με το κάμπριο του. Οι δυο τους σύντομα άρχισαν να αναμειγνύονται με το πλήθος, συχνά καθισμένοι με τους γονείς ο ένας του άλλου στις συναυλίες της και στους αγώνες του.

Έκαναν τη μεγαλύτερη δημόσια δήλωση της αγάπης τους μετά την κατάκτηση του Super Bowl από τους Chiefs στις 11 Φεβρουαρίου 2024.

Δύο μήνες αργότερα, η βραβευμένη με Grammy τραγουδοποιός κυκλοφόρησε το The Tortured Poets Department. Ενώ το άλμπουμ περιέγραφε ως επί το πλείστον δύο χωρισμούς που είχε βιώσει πριν γνωρίσει τον Κέλσι, είχε συμπεριλάβει δύο ερωτικά τραγούδια για αυτόν γεμάτα αναφορές στο ποδόσφαιρο. «Θα με παντρευτείς, θα με φιλήσεις ή θα με σκοτώσεις;» τραγούδησε στο So High School, αναφερόμενη σε ένα viral βίντεο του Κέλσι.

Τον Ιούνιο του 2024, ο Κέλσι συνόδευσε τη Σουίφτ στη σκηνή στο στάδιο Wembley για μία από τις παραστάσεις της στο Eras, ενώ παράλληλα συμμετείχε με τους χορευτές για να ερμηνεύσει το I Can Do It With a Broken Heart. Ήταν η πρώτη φορά που η Σουίφτ είχε έναν παρτενέρ μαζί της στη σκηνή σε μία από τις συναυλίες της. Τον Αύγουστο του 2025, ανακοίνωσε το The Life of a Showgirl στο podcast του Κέλσι.

Λίγο μετά την εμφάνισή της στο New Heights, η Σουίφτ και ο Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους. «Η δασκάλα σου των αγγλικών και η δασκάλα σου της γυμναστικής παντρεύονται», έγραψε σε λεζάντα ενός φωτογραφικού καρουζέλ που τους έδειχνε να ποζάρουν στη μέση της -γεμάτης λουλούδια- αυλής τους.

Το The Life of a Showgirl περιείχε πιο σαφείς αναφορές στη σχέση της με τον Κέλσι, με τραγούδια όπως το The Fate of Ophelia, με περισσότερες αναφορές στο ποδόσφαιρο, με αναφορές σε αυτόν στο podcast του Wood και ονειρευόμενη το οικογενειακό τους μέλλον στο Wi$h List.

Πηγή: skai.gr

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