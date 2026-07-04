Η Λίλα Μος απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της στιγμές στην Αθήνα και μοιράστηκε με τους followers της νέες φωτογραφίες από τη διαμονή της στην Ελλάδα. Το 23χρονο μοντέλο, κόρη της Κέιτ Μος, πόζαρε φορώντας ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό Burberry. Το μαγιό αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, ενώ οι τιράντες του είχαν το χαρακτηριστικό καρό μοτίβο του βρετανικού οίκου.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, η Λίλα Μος έδειξε για ακόμη μία φορά την άνεσή της μπροστά στον φακό, υιοθετώντας πόζες που θύμιζαν έντονα την καριέρα της διάσημης μητέρας της. Η Λίλα, η οποία έχει διαβήτη τύπου 1, είχε εμφανή στις φωτογραφίες τη συσκευή παρακολούθησης γλυκόζης στο χέρι και στο πόδι της.

Το νεαρό μοντέλο βρίσκεται ανάμεσα στους celebrities, τα μοντέλα και τους influencers που απολαμβάνουν πολυτελή διαμονή στο One&Only Aesthesis, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Η Λίλα Μος χτίζει σταθερά τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της. Στο παρελθόν είχε αποκαλύψει ότι «κάνει επιδρομή» στην ντουλάπα της Κέιτ Μος τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. «Η μαμά μου με βρίσκει στην ντουλάπα της τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αλλά ξέρω πως ό,τι είναι πραγματικά εκτός ορίων το έχει κρύψει», είχε δηλώσει.

Η Λίλα, η οποία εκπροσωπείται από το πρακτορείο μόδας της μητέρας της, έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στην πασαρέλα το 2020, ανοίγοντας και κλείνοντας το show Miu Miu Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021. Έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε διεθνείς καμπάνιες μεγάλων luxury brands, όπως Gucci, Fendi, Marc Jacobs Beauty και YSL Beauty.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη βρετανική «Vogue», η Λίλα μίλησε και για τα 50ά γενέθλια της μητέρας της. Όπως αποκάλυψε, εκείνη τη βραδιά πήρε… τον έλεγχο της διασκέδασης, τραγουδώντας ξανά και ξανά το «Valerie» της Amy Winehouse. «Δεν ήταν καραόκε πάρτι, αλλά εγώ το έκανα», είπε χαρακτηριστικά. Παρά την έντονη ζωή που έχει ζήσει η μητέρα της, η Λίλα παραδέχτηκε με χιούμορ ότι η δική της μεγαλύτερη «κακή συνήθεια» είναι το TikTok πριν κοιμηθεί.

Πηγή: skai.gr

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