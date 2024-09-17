Ο Bruno Mars «σέρνει» στα δικαστήρια την Miley Cyrus

Μήνυση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων έλαβε η Miley Cyrus καθώς φέρεται να αντέγραψε τον Bruno Mars στη δημιουργία της βραβευμένης με Grammy επιτυχία της, "Flowers".

Σύμφωνα με έγγραφα που αποκτήθηκαν από το TMZ, η Tempo Music Investments ισχυρίζεται ότι το σινγκλ, τοπ χιτ του 2023, της Cyrus έχει «πολλές μουσικές ομοιότητες» με την μπαλάντα του Mars του 2012 «When I Was Your Man».

Η επενδυτική πλατφόρμα - η οποία δηλώνει ότι κατέχει μερίδιο των πνευματικών δικαιωμάτων για το κομμάτι του Mars - εκτιμά ότι το ρεφρέν, η αρμονία, η μελωδία, οι συγχορδίες και οι στίχοι του "Flowers" είναι σκόπιμη αντιγραφή από το τραγούδι του Mars, o oποίος ωστόσο, δεν εμφανίζεται ως ενάγων στην κατάθεση.

Οι εκπρόσωποι του 38χρονου Mars, 38, και της 31χρονης Cyrus, δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα της Page Six για σχολιασμό.

Νωρίτερα φέτος, η τραγουδίστρια έλαβε τα πρώτα της Γκράμι μετά το "Flowers" που πήρε τον τίτλου του δίσκου της χρονιάς αλλά και της καλύτερης ποπ σόλο ερμηνείας με την Cyrys να «αφηνεί πίσω» τις Taylor Swift και Billie Eilish.

«Αυτό το βραβείο είναι εκπληκτικό, αλλά πραγματικά ελπίζω να μην αλλάξει τίποτα, γιατί η ζωή μου ήταν όμορφη και χθες», είπε η Cyrus την ώρα που λάμβανε τις βραβεύσεις της.

«Δεν θα πάρουν όλοι στον κόσμο ένα Grammy, αλλά όλοι σε αυτόν τον κόσμο είναι υπέροχοι, οπότε παρακαλώ μη νομίζετε ότι αυτό είναι και τόσο σημαντικό», είχε αναφέρει.

Το τραγούδι έχει γίνει ένας ύμνος στην ενδυνάμωση. Σε αυτό, η τραγουδίστρια ανταλλάσσει την πικρία με την αυτό-αγάπη και τη δίψα για εκδίκηση με έναν φόρο τιμής στον εαυτό της.

Η τραγουδίστρια από το Τενεσί τραγουδάει για την επίπονη διαδικασία του να προχωράς μπροστά, έχοντας μόνο στις «βαλίτσες» σου τη δέσμευση για τη δική σου ευτυχία.

«Μπορώ να αγοράσω στον εαυτό μου λουλούδια / Να γράψω το όνομά μου στην άμμο / Να μιλάω στον εαυτό μου για ώρες / Να λέω πράγματα που δεν καταλαβαίνεις/Μπορώ να πάω τον εαυτό μου για χορό / Και μπορώ να κρατήσω το χέρι μου /Ναι, μπορώ να με αγαπήσω καλύτερα από σένα», λένε οι στίχοι του τραγουδιού.

Η Cyrus δημιούργησε μια ωδή στην εύρεση της ευτυχίας, χωρίς ρομαντικό σύντροφο. Είναι μια υπεράσπιση της αυτάρκειας στον δρόμο προς την ολοκλήρωση.

Το "Flowers" κυκλοφόρησε δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της Miley Cyrus και του ηθοποιού Liam Hemsworth.

Πηγή: skai.gr

