«Something Lost, Something Gained»: Κυκλοφόρησε το βιβλίο της Χίλαρι Κλίντον

Στον επίλογο των νέων απομνημονευμάτων της, η Χίλαρι Κλίντον (Hillary Clinton) γράφει κάτι που ακούγεται σαν μακρινή ευχή:

«Ελπίζω να είμαι ζωντανή για να δω τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκλέγουν μια γυναίκα Πρόεδρο».

Φαίνεται ότι το νέο της βιβλίο πήγε στο τυπογραφείο πριν η Κάμαλα Χάρις(Kamala Harris) εξασφαλίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών, για την προεδρία των ΗΠΑ με αποτέλεσμα η ευχή της να φαίνεται σήμερα περισσότερο από ποτέ πιθανή.

Το «Something Lost, Something Gained», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Simon & Schuster είναι η τρίτη βιογραφία της μετά το «Living History» το 2003 και το «What Happened?» το 2017, που μιλά για την οδυνηρή ήττα της από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Είναι εμπνευσμένο από το τραγούδι «Both Sides Now» της Τζόνι Μίτσελ και φιλοδοξεί να μεταφέρει πως βλέπει τον κόσμο σήμερα μέσα από την πολύπλευρη καριέρα της και τις αμέτρητες εμπειρίες ζωής, ως νομικός, πρώτη Κυρία, γερουσιαστής, υπουργός Εξωτερικών, υποψήφια Πρόεδρος των ΗΠΑ και σήμερα καθηγήτρια, παραγωγός στο Μπρόντγουεϊ, γιαγιά και σύζυγος.

Μέσα από τις σελίδες του, αφηγείται με λεπτομέρειες, μια επιχείρηση για τη διάσωση γυναικών στο Αφγανιστάν, όταν οι Ταλιμπάν αναλάμβαναν την εξουσία το 2021, προβληματίζεται στο επόμενο κεφάλαιο για τη μοναδική «αδελφότητα» των πρώην πρώτων κυριών, ενώ σε ένα άλλο σημείο υπερασπίζεται τη Μελάνια Τραμπ για την κριτική που δέχτηκε για την εμφάνισή της στο μνημόσυνο της Ρόζαλιν Κάρτερ.

Φυσικά δεν κρύβει την αντιπάθειά της προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

