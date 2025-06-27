Μπορεί να είχαν ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως ο Jeff Bezos και η Lauren Sánchez αποφάσισαν να το γιορτάσουν όπως αρμόζει σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου: με έναν λαμπερό, τριήμερο γάμο-υπερπαραγωγή στη Βενετία, αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το βράδυ της Παρασκευής, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους στο ειδυλλιακό νησί Σαν Τζόρτζιο Ματζόρε, παρουσία μιας ελίτ καλεσμένων που περιελάμβανε τους Οprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Barbra Streisand, Orlando Bloom (χωρίς την Katy Perry), αλλά και μέλη των οικογενειών Trump, Kardashian και Jenner.

Η τελετή ξεκίνησε με μια ρομαντική εκτέλεση του “Can’t Help Falling in Love” του Elvis Presley από τον Matteo Bocelli, ενώ ακολούθησε το “Higher Love” της Whitney Houston, ερμηνευμένο από gospel χορωδία.

Το φιλί των νεόνυμφων καταχειροκροτήθηκε από φίλους και συγγενείς, που σφράγισαν το γεγονός με επευφημίες.

Η δεξίωση –που αναμένεται να είναι εξίσου εντυπωσιακή– οργανώθηκε από τους ίδιους wedding planners που επιμελήθηκαν τον γάμο του George και της Amal Clooney.

Πριν από την επίσημη τελετή, ο Bezos και η πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων Sánchez, παρέθεσαν ένα πολυτελές πάρτυ καλωσορίσματος στη Madonna dell’Orto, το οποίο όμως διακόπηκε πρόωρα εξαιτίας καταιγίδας.

Νωρίτερα είχε γίνει ένα pre-wedding πάρτυ στο υπερπολυτελές mega-yacht του Bezos, Koru, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το Page Six, το ζευγάρι φρόντισε να κάνει, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την φιλοξενία, δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα της Βενετίας.

Ωστόσο, αυτό δεν απέτρεψε τις αντιδράσεις αφού διαδηλωτές κατέκλυσαν την πόλη, φωνάζοντας συνθήματα που επεσήμαναν πως εφόσον είναι σε θέση να νοικιάζει τη Βενετία για τον γάμο του τότε μπορεί να πληρώσει και περισσότερους φόρους.

Ο Bezos έκανε πρόταση γάμου στη Sánchez τον Μάιο του 2023, πάνω στο Koru. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2019, αλλά απέφυγε τις δημόσιες εμφανίσεις μέχρι την οριστικοποίηση των διαζυγίων τους.

Η Sánchez έχει τρία παιδιά από προηγούμενες σχέσεις, ενώ ο Bezos έχει τέσσερα παιδιά με την πρώην σύζυγό του, MacKenzie Scott.

Πηγή: skai.gr

