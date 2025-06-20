Στα ανοιχτά της Βενετίας, πάνω στο υπερπολυτελές σούπερ γιοτ του, ο Τζεφ Μπέζος ετοιμάζεται να παντρευτεί την αρραβωνιαστικιά του, Λόρεν Σάντσες, στα τέλη Ιουνίου.

Η ακριβής ημερομηνία του γάμου της χρονιάς δεν έχει γίνει γνωστή ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για τριήμερους prewedding εορτασμούς στη Βενετία, εν μέσω διαμαρτυριών από τους ντόπιους που δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι που η πόλη τους θα φιλοξενήσει το παγκόσμιο event.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο γάμος του λαμπερού ζευγαριού θα γίνει πάνω στο σκάφος Koru του Μπέζος, το οποίο κόστισε 500 εκατομμύρια δολάρια και πάνω σε αυτό ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Amazon έκανε πρόταση γάμουτο 2023 στη Σάντσες με ένα ροζ διαμάντι 20 καρατίων, αξίας 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δείτε ακόμα: Jeff Bezos-Lauren Sanchez: Ερωτοτροπούν σε κοινή θέα - Τα χουφτώματα του ζευγαριού πάνω στο superyacht (φωτό)

Με μήκος 417 πόδια (127 μέτρα) και με τρία κατάρτια που ξεπερνούν τα 70 μέτρα, το Koru είναι το μεγαλύτερο ιστιοφόρο γιοτ στον κόσμο, σύμφωνα με το Boat International.

Το Koru μπορεί να φιλοξενήσει έως και 18 καλεσμένους σε εννέα καμπίνες, μαζί με περίπου 36 μέλη πληρώματος – οπότε σίγουρα οι καλεσμένοι του γάμου δε θα μείνουν στο γιοτ.

Hεσωτερική διακόσμηση περιγράφεται στην ιστοσελίδα της Oceanco ως «διαχρονικό, σύγχρονο στιλ, με φυσικούς ξύλινους τόνους συμπληρωμένους από μια παλέτα ζεστών ουδέτερων αποχρώσεων και όμορφα σχεδιασμένα υφάσματα» ενώ ανέφερεi ότι το Koru διαθέτει πολλούς εξωτερικούς χώρους χαλάρωσης, τρία τζακούζι και μία πισίνα.

@oceancoyacht.com

@oceancoyacht.com

Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του υπερπολυτελούς ιστιοφόρου είναι η προτομή μία γυναικείας μορφής στην πλώρη, που μοιάζει με τη Σάντσες. Ωστόσο, το 2023 η ίδια η Σάντσες διέψευσε ότι είναι αυτή, λέγοντας: «Είμαι πολύ κολακευμένη, αλλά δεν είναι έτσι». Μάλιστα, εξήγησε ότι η προτομή απεικονίζει τη Νορβηγική θεά της αγάπης, της γονιμότητας και του χρυσού, Φρέγια.

Το όνομα του σκάφους Koru, προέρχεται από τη μαορί λέξη για «βρόχο» ή «πηνίο» και συμβολίζει τις νέες αρχές.

Με πληροφορίες από τον Independent.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.