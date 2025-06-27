Βενετία: Η Ιβάνκα Τραμπ «κλέβει την παράσταση» από Μπέζος και Σάντσεζ

Προεδρική... εμφάνιση έκανε η Ιβάνκα Τραμπ στη Βενετία δίπλα στον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ

Πιο σέξι από ποτέ, η κόρη του πρόεδρου των ΗΠΑ εμφανίστηκε με ένα υπέροχο ροζ φόρεμα με αβυσσαλέο σκίσιμο δίπλα στον σύζυγό της για τον (υποτιθέμενο;) γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ και έκλεψε την παράσταση.

Ivanka Trump and Jared Kushner seen leaving hotel ahead of Jeff Bezos wedding https://t.co/MgS8ylHOL5 pic.twitter.com/GhBogjfAnt — Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 27, 2025

Ivanka Trump is pretty in pink at Lauren Sánchez and Jeff Bezos’ wedding https://t.co/1PFFC1rdCq pic.twitter.com/4pzW3tKhGM — Page Six (@PageSix) June 27, 2025

Πηγή: skai.gr

