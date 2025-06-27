Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βενετία: Η... προεδρική εμφάνιση της Ιβάνκα Τραμπ - Πιο σέξι από ποτέ, «έκλεψε την παράσταση» από Μπέζος και Σάντσεζ

Η κόρη του πρόεδρου των ΗΠΑ εμφανίστηκε με ένα υπέροχο φόρεμα με αβυσσαλέο σκίσιμο δίπλα στον σύζυγό της για τον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ

Βενετία: Η Ιβάνκα Τραμπ «κλέβει την παράσταση» από Μπέζος και Σάντσεζ

Προεδρική... εμφάνιση έκανε η Ιβάνκα Τραμπ στη Βενετία δίπλα στον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ 

Πιο σέξι από ποτέ, η κόρη του πρόεδρου των ΗΠΑ εμφανίστηκε με ένα υπέροχο ροζ φόρεμα με αβυσσαλέο σκίσιμο δίπλα στον σύζυγό της για τον (υποτιθέμενο;) γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ και έκλεψε την παράσταση. 

Ivanka

Trump

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζεφ Μπέζος Ιβάνκα Τραμπ Βενετία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark