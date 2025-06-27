Η Margot Robbie απέδειξε πως η μητρότητα δεν την εμποδίζει να απολαμβάνει τη ζωή: λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή του Glastonbury, διοργάνωσε δίπλα στην πισίνα του pop-hotel στο Worthy Farm ένα χαλαρό πάρτι–εκδήλωση για την προώθηση του gin της, Papa Salt.

Πρόκειται δηλαδή για ένα branded event, όπου σερβιρίστηκε το Blood Orange Gin Spritz, το signature κοκτέιλ της συνεργασίας της με τη Fever-Tree, και όχι απλώς μια συνηθισμένη συγκέντρωση φίλων.

Η ηθοποιός, που έγινε μαμά πριν από δέκα μήνες, επέλεξε ένα μαύρο μίνι φόρεμα, χαλαρώνοντας και μιλώντας με θαυμαστές. Αντί για πολυτελείς εγκαταστάσεις, έμεινε στο φιλικό αγροτόσπιτο κάποιων συμμαθητριών της από την Αυστραλία, δείχνοντας την προτίμησή της στην απλότητα.

Η σταρ του Χόλιγουντ είναι αγαπητή για τον απλό τρόπο ζωής της, καθώς έζησε στην περιοχή Κλάπαμ του Λονδίνου ως ανερχόμενη ηθοποιός και διασκέδαζε στο τοπικό νυχτερινό κέντρο Infernos. Συνεργάστηκε με τον σύζυγό της, παραγωγό Τομ Άκερλι, και τρεις στενούς φίλους τους για να δημιουργήσουν το Papa Salt Coastal Gin, το οποίο αποστάζεται με ανανεώσιμη ενέργεια στο Byron Bay.

Μιλώντας για το gin, η Margot δήλωσε: «Φτιάξαμε το Papa Salt γιατί θέλαμε ένα εύκολο στην απόλαυση gin για να το μοιραστούμε με τους φίλους μας».

Πηγή: skai.gr

