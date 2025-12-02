Ντούα Λίπα: Ο αισθησιακός χορός με τον αρραβωνιαστικό της - Μα, τι έρωτας… (video)

Είναι ένα από τα πιο καυτά ζευγάρια στη βιομηχανία του θεάματος. Και η Ντούα Λίπα απέδειξε ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει με τον γοητευτικό αρραβωνιαστικό της, Callum Turner, καθώς το ζευγάρι εθεάθη να απολαμβάνει έναν σέξι χορό σε ένα βραζιλιάνικο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Σε βίντεο που τραβήχτηκαν από άλλους θαμώνες του κλαμπ, η 30χρονη τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Radical Optimism», ήταν ιδιαίτερα διαχυτική με τον 35χρονο σταρ της σειράς, «Masters Of The Air», στην πίστα.

Στα βίντεο, η 30χρονη τραγουδίστρια φαίνεται να χορεύει σάλσα με τον 35χρονο ηθοποιό και να το απολαμβάνουν. Τα βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τους θαυμαστές τους να τους αποθεώνουν.

«Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον», έγραψαν πολλοί. Μόλις τα βίντεο δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι θαυμαστές γέμισαν τις διάφορες σελίδες με ενθουσιώδη σχόλια, όπως: «Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον... Είναι τόσο τέλειοι... Πρέπει να είναι ωραίο... Το βλέπω... Όμορφο. Χαίρομαι που διασκεδάζει».

Dua Lipa and her fiancé Callum Turner dancing close together at a bar in Mexico. 🥰 pic.twitter.com/wYbAfCR0Gc — Update Dua Lipa (@updatedlipa) November 30, 2025

Η Ντούα Λίπα είναι αρραβωνιασμένη με τον ηθοποιό Callum Turner, ο οποίος πρόσφατα μίλησε για τη σχέση τους σε συνέντευξη στο «Vanity Fair». Όταν ρωτήθηκε αν είναι δύσκολο να διαχειρίζονται τη σχέση τους υπό το βλέμμα του κοινού, απάντησε: «Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αλήθεια». Ο ηθοποιός είπε ότι τον ενοχλεί όταν ο κόσμος τραβάει κρυφά φωτογραφίες τους.

«Φυσικά, είναι ενοχλητικό όταν κάποιος σε βιντεοσκοπεί, αλλά στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι άνθρωποι είναι απίστευτα ευγενικοί και γενναιόδωροι», είπε. Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει τον Ιανουάριο του 2024 και επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Ο ρομαντισμός του ζευγαριού μοιάζει βγαλμένος από ταινία, με τον Callum να εξηγεί ότι «ίσως δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές παραλίγο να μην συναντηθούμε», πριν τελικά βρουν ο ένας τον άλλον. «Υπήρχαν πολλά τέτοια περιστατικά και τότε, όταν ήμασταν και οι δύο ελεύθεροι, σκέφτηκα ότι ήταν η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

