Η συμφωνία Τέιτουμ-Ντιούαν ήρθε στο φως: Τι έγινε τελικά με τα εκατομμύρια του «Magic Mike»;

Αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία διαζυγίου του Τσάνινγκ Τέιτουμ και της Τζίνα Ντιούαν. Νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 αποκαλύπτουν όλες τις οικονομικές λεπτομέρειες.

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Step Up» το 2006 και παντρεύτηκε το 2009, χώρισε μετά από σχεδόν εννέα χρόνια γάμου, με την Τζίνα Ντιούαν να υποβάλλει αίτηση διαζυγίου από τον σταρ του «Roofman» τον Οκτώβριο του 2018. Μοιράζονται την κοινή επιμέλεια της κόρης τους, Everly, που ήρθε στον κόσμο το 2013.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς διαδικασίας διαζυγίου, οι δικηγόροι της Τζίνα Ντιούαν υποστήριξαν ότι η ταινία «Magic Mike» του Τσάνινγκ Τέιτουμ, που έγινε επιτυχία το 2012, συγχρηματοδοτήθηκε με συζυγικά κεφάλαια κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Οι ηθοποιοί ήρθαν σε σύγκρουση σχετικά με τα κέρδη που συνδέονταν με τη μετέπειτα σειρά ταινιών: η Ντιούαν υποστήριξε ότι της όφειλε το μισό των κερδών, ενώ η νομική ομάδα του ηθοποιού υποστήριξε ότι δεν της είχε ποτέ παρακρατήσει χρήματα.

Channing Tatum and Jenna Dewan's Divorce Financial Agreement Revealed After 'Magic Mike' Money Dispute https://t.co/WVhshplnoY — People (@people) December 1, 2025

Τα νέα έγγραφα δείχνουν, σύμφωνα με το «People», ότι και οι δύο ηθοποιοί-παραγωγοί έλαβαν το 50% των συνταξιοδοτικών παροχών του άλλου, που συγκεντρώθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια του γάμου τους από το 2009 έως το 2018.

New details of Channing Tatum and Jenna Dewan’s divorce settlement revealed https://t.co/o6XR81KIdY pic.twitter.com/WYMVDl3Wz1 — Page Six (@PageSix) December 1, 2025

Μετά το διαζύγιο, ο ηθοποιός ήταν αρραβωνιασμένος με τη Ζόι Κράβιτζ από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2024, και από τότε συνδέεται με την Inka Williams. Η Τζίνα Ντιούαν είναι αρραβωνιασμένη με τον Στιβ Καζέ από το 2020 και έχουν δύο παιδιά μαζί.

