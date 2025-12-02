Η Ριάνα ήταν η πιο κακοντυμένη στο κόκκινο χαλί των Gotham Film Awards, μαζί με τις Chloe Sevigny και Kristen Stewart. Η 37χρονη σούπερ σταρ φόρεσε ένα παράξενο ροζ φόρεμα που έμοιαζε με πάπλωμα για την παραδοσιακή έναρξη της ετήσιας σεζόν βραβείων στη Νέα Υόρκη.
Rihanna and A$AP Rocky enjoy some quality time together at the Gotham Film Awards, where Rocky is nominated for his film ‘Highest 2 Lowest.’ 💗 pic.twitter.com/bAy8VTohnc— Entertainment Tonight (@etnow) December 2, 2025
Η βραβευμένη με Grammy μουσικός και μεγιστάνας του μακιγιάζ συνοδευόταν από τον σύζυγό της, τον ράπερ ASAP Rocky, ο οποίος επέλεξε ένα παραδοσιακό -κάπως μεγαλούτσικο- κοστούμι για την περίσταση. Η σταρ πρόσθεσε ακόμη περισσότερα στοιχεία στο ντύσιμό της, φορώντας μαύρα δερμάτινα γάντια όπερας και ένα ψηλό καπέλο -έμοιαζε με πάνα- καλυμμένο με ροζ φτερά για να ολοκληρώσει το «look» της. Επίσης, ένα εντυπωσιακό κολιέ με πολύχρωμα πετράδια έλαμπε στον λαιμό της.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.