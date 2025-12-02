Λογαριασμός
Ριάνα: Φόρεμα ή πάπλωμα φόρεσε για να πάει στα Gotham Film Awards; - Το καπέλο-πάνα… (φωτό)

Η βραβευμένη με Grammy μουσικός και μεγιστάνας του μακιγιάζ συνοδευόταν από τον σύζυγό της, τον ράπερ ASAP Rocky, ο οποίος επέλεξε ένα παραδοσιακό κοστούμι 

Ριάνα

Η Ριάνα ήταν η πιο κακοντυμένη στο κόκκινο χαλί των Gotham Film Awards, μαζί με τις Chloe Sevigny και Kristen Stewart. Η 37χρονη σούπερ σταρ φόρεσε ένα παράξενο ροζ φόρεμα που έμοιαζε με πάπλωμα για την παραδοσιακή έναρξη της ετήσιας σεζόν βραβείων στη Νέα Υόρκη.

Η βραβευμένη με Grammy μουσικός και μεγιστάνας του μακιγιάζ συνοδευόταν από τον σύζυγό της, τον ράπερ ASAP Rocky, ο οποίος επέλεξε ένα παραδοσιακό -κάπως μεγαλούτσικο- κοστούμι για την περίσταση. Η σταρ πρόσθεσε ακόμη περισσότερα στοιχεία στο ντύσιμό της, φορώντας μαύρα δερμάτινα γάντια όπερας και ένα ψηλό καπέλο -έμοιαζε με πάνα- καλυμμένο με ροζ φτερά για να ολοκληρώσει το «look» της. Επίσης, ένα εντυπωσιακό κολιέ με πολύχρωμα πετράδια έλαμπε στον λαιμό της.

Ριάνα

Ριάνα

Ριάνα

Η Chloe Sevigny

Η Chloe Sevigny

Η Kristen Stewart

Η Kristen Stewart
