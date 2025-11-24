Ντούα Λίπα: Δεν αποχωρίζεται το μικροσκοπικό μπικίνι της στη Βραζιλία (φωτό)

H Ντούα Λίπα έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με ένα μικροσκοπικό μπικίνι με πούλιες στη Βραζιλία και στη συνέχεια «ανέβασε» τις φωτογραφίες στο Instagram.

Η 30χρονη τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο στο πλαίσιο της περιοδείας της «Radical Optimism», φρόντισε να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της, καθώς έκανε ένα διάλειμμα από το πολυάσχολο πρόγραμμά της. Ποζάροντας για μια σειρά από τολμηρές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η καλλιτέχνιδα, αναμφισβήτητα, διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα.

Η Ντούα Λίπα είναι αρραβωνιασμένη με τον ηθοποιό Callum Turner, ο οποίος πρόσφατα μίλησε για τη σχέση τους σε συνέντευξη στο «Vanity Fair». Όταν ρωτήθηκε αν είναι δύσκολο να διαχειρίζονται τη σχέση τους υπό το βλέμμα του κοινού, απάντησε: «Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αλήθεια». Ο ηθοποιός είπε ότι τον ενοχλεί όταν ο κόσμος τραβάει κρυφά φωτογραφίες τους.

«Φυσικά, είναι ενοχλητικό όταν κάποιος σε βιντεοσκοπεί, αλλά στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι άνθρωποι είναι απίστευτα ευγενικοί και γενναιόδωροι», είπε. Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει τον Ιανουάριο του 2024 και επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Ο ρομαντισμός του ζευγαριού μοιάζει βγαλμένος από ταινία, με τον Callum να εξηγεί ότι «ίσως δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές παραλίγο να μην συναντηθούμε», πριν τελικά βρουν ο ένας τον άλλον. «Υπήρχαν πολλά τέτοια περιστατικά και τότε, όταν ήμασταν και οι δύο ελεύθεροι, σκέφτηκα ότι ήταν η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο», πρόσθεσε.

