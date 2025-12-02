Σεισμός στο Χόλιγουντ: Το μυστηριώδες δαχτυλίδι της Μάιλι Σάιρους και οι φήμες για αρραβώνα

Η Μάιλι Σάιρους πυροδότησε φήμες ότι μπορεί και να αρραβωνιάστηκε, καθώς παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire And Ash», στο Λος Άντζελες, με τον φίλο της, Maxx Morando.

Η 33χρονη νικήτρια των Grammy ήταν ιδιαίτερα διαχυτική με τον 27χρονο σύντροφό της στο κόκκινο χαλί, πριν μπει στο εμβληματικό Dolby Theatre του Χόλιγουντ. Οι οξυδερκείς θαυμαστές της παρατήρησαν ότι η καλλιτέχνιδα, που ήταν προηγουμένως παντρεμένη με τον Liam Hemsworth, φορούσε ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της δάχτυλο.

Η Σάιρους εμφανίστηκε για πρώτη φορά φορώντας το δαχτυλίδι, σε φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram προς τιμήν των πρόσφατων 33ων γενεθλίων της στις 23 Νοεμβρίου. Και τώρα, λίγες μέρες αργότερα, η πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς «Hannah Montana» φρόντισε να δείξει το δαχτυλίδι της στους φωτογράφους.

Η διάσημη σταρ έχει σχέση με τον Morando από το 2021, μετά το διαζύγιό της από τον Hemsworth, με τον οποίο είχε μια σχέση με διαλείμματα για πάνω από μια δεκαετία.

Η Μάιλι Σάιρους δεν είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Βαριέται εύκολα, αλλά έχει το ταλέντο να μετατρέπει την ανία της σε δημιουργικότητα. Όπως αλλάζει χτενίσματα και ερωτικούς παρτενέρ, με την ίδια ευκολία μεταπηδάει από το ένα μουσικό είδος στο άλλο. Η κάντρι, η ποπ, η χιπ-χοπ, η ψυχεδελική ροκ, είναι όλες «φίλες» της και κάθε άλμπουμ της είναι μια νέα μουσική έκπληξη.

Ο ρομαντικός δεσμός της Σάιρους και του Morando ξεκίνησε όταν πήγαν σε ένα ραντεβού στα τυφλά στα τέλη του 2021, ωστόσο δεν επιβεβαίωσαν τη σχέση τους μέχρι τον επόμενο χρόνο. Σε συνέντευξή της στη «Vogue» το 2023, η ίδια είχε αποκαλύψει για το πρώτο τους ραντεβού: «Λοιπόν, για μένα ήταν ραντεβού στα τυφλά, αλλά όχι και για εκείνον. Σκέφτηκα: ‘’Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να φύγω’’». Το ζευγάρι κρατάει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και οι κοινές τους εμφανίσεις είναι ελάχιστες.

Miley Cyrus and Maxx Morando are heating up the "Avatar: Fire and Ash" red carpet. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/0XcO606IMH — E! News (@enews) December 2, 2025

