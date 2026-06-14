Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Δεν κρύβουν τον έρωτά τους στον μήνα του μέλιτος

Τις πρώτες ημέρες του έγγαμου βίου τους απολαμβάνουν η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ, οι οποίοι επέλεξαν την Ιταλία για τον μήνα του μέλιτος, λίγες μόλις ημέρες μετά τον πολυτελή γάμο τους.

Η 30χρονη τραγουδίστρια και ο Βρετανός ηθοποιός απαθανατίστηκαν στην ακτή Αμάλφι, πιο ερωτευμένοι από ποτέ, να χαλαρώνουν κάτω από τον ήλιο και να απολαμβάνουν τη θάλασσα. Η Ντούα Λίπα εμφανίστηκε με σκούρο χρυσό μπικίνι και μπλε-λευκή μπαντάνα, ενώ ο Κάλουμ Τέρνερ δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του, δείχνοντας ιδιαίτερα τρυφερός μαζί της.

Οι νεόνυμφοι πέρασαν αρκετή ώρα πάνω σε ένα μεγάλο φουσκωτό στη θάλασσα, ανταλλάσσοντας φιλιά και αγκαλιές, ενώ αργότερα μοιράστηκαν την ίδια ξαπλώστρα στο πολυτελές ξενοδοχείο όπου διαμένουν.

Το ταξίδι τους στην ακτή Αμάλφι ήρθε μετά τους γαμήλιους εορτασμούς στη Σικελία, όπου η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ γιόρτασαν την ένωσή τους με ένα τριήμερο πάρτι στο Παλέρμο. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο του Μάριλεμπον στο Λονδίνο, προτού ταξιδέψουν στην Ιταλία για τη μεγάλη γιορτή τους.

Dua Lipa และ Callum Turner ฮันนีมูนในอิตาลี

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Dua Lipa and Callum Turner enjoy honeymoon in Italy



📷 Backgrid pic.twitter.com/VTsKRj1jDT — hear and there (@hear_and_there_) June 14, 2026

Οι εορτασμοί, που φέρεται να κόστισαν περίπου 1,5 εκατ. λίρες, πραγματοποιήθηκαν στην ιστορική Βίλα Βαλγκουαρνέρα. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Έλτον Τζον, ο οποίος τραγούδησε το «Your Song», η Τσάρλι XCX και η Ντονατέλα Βερσάτσε.

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ γνωρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2024 σε πάρτι στο Λος Άντζελες, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, ήρθαν πιο κοντά όταν ανακάλυψαν πως διάβαζαν το ίδιο βιβλίο, το «Trust» του Hernan Diaz. Από τότε, η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους έρωτες της βρετανικής σόουμπιζ.

Dua Lipa reading a book on top of Callum Turner… oh my god



Newlyweds living their best honeymoon life — pure couple goals pic.twitter.com/cFJPBEkymW — Purple Halcyon (@ActressVibesIN) June 13, 2026

callum turner and dua lipa on their honeymoon, ugh they’re so cute pic.twitter.com/vyT3WVFUTY — kayla ౨ৎ (@sweetnthinqs) June 13, 2026

Πηγή: skai.gr

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