Παντρεύονται Taylor Swift- Travis Kelce την 4η Ιουλίου;

Έντονες φήμες κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το ενδεχόμενο γάμου της ποπ σταρ Taylor Swift με τον σταρ του NFL Travis Kelce στη Νέα Υόρκη, το τριήμερο της 4ης Ιουλίου, στο τριήμερο του εορτασμού της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Οι συζητήσεις «φούντωσαν» μετά την επιβεβαίωση από τις δημοτικές αρχές ότι κατατέθηκε αίτηση για προσωρινό κλείσιμο δρόμων γύρω από το Madison Square Garden, από τις 2 έως τις 4 Ιουλίου.

Η αίτηση κατατέθηκε στις αρχές Ιουνίου, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται το όνομα του ζευγαριού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, δεν υπάρχουν επίσημες ενδείξεις ότι η αίτηση συνδέεται με την Swift ή τον Kelce, ενώ ούτε η δημοτική αστυνομία έχει επιβεβαιώσει κάτι σχετικό.

Σε κάθε περίπτωση, αναφέρεται ότι αρκετοί παίκτες των Kansas City Chiefs έχουν ήδη κλείσει δωμάτια σε ξενοδοχεία κοντά στο σημείο.

Μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους τον περασμένο Αύγουστο, οι φανς του ζευγαριού αναζητούν συνεχώς στοιχεία για το πού θα πραγματοποιηθεί ο γάμος, με τις εικασίες να πληθαίνουν.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν κάνουν λόγο για πιθανή εκδήλωση στο Madison Square Garden στις 2 Ιουλίου για περίπου 100 καλεσμένους, καθώς και ένα πιο μεγάλο πάρτυ στις 3 Ιουλίου, με πιθανά μουσικά acts.

Η επιλογή του χώρου πάντως έχει προβληματίσει τους θαυμαστές του ζευγαριού, καθώς πρόκειται για ένα κλειστό στάδιο 19.500 θέσεων στο κέντρο του Μανχάταν, χωρίς φυσικό φως ή «ρομαντικό» σκηνικό, όπως πολλοί θα περίμεναν για έναν τέτοιο γάμο.

Ωστόσο, άλλοι υποστηρίζουν ότι το Madison Square Garden θα μπορούσε να αποτελέσει συμβολική επιλογή, συνδέοντας τη μουσική και τον αθλητισμό, ενώ προσφέρει αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ιδιωτικότητας.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο σημείο ή το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πηγή: skai.gr

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