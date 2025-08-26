Η 70χρονη Ντονατέλα Βερσάτσε (Donatella Versace) δημοσίευσε μια φωτογραφία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία επιδεικνύει τη νέα της εμφάνιση. Για την ακρίβεια, πρόκειται για μια άλλη γυναίκα. Η «βασίλισσα» της ιταλικής μόδας ντυμένη με ένα εντυπωσιακό φόρεμα με πούλιες, έδειχνε απίστευτη με το «φρέσκο» της πρόσωπο.

Εδώ και δεκαετίες, η 70χρονη Ντονατέλα έχει προκαλέσει εικασίες σχετικά με την αλλαγή στην εμφάνισή της, αλλά έχει παραδεχτεί δημοσίως μόνο ότι κάνει Botox. Και όχι χείλη και «τσίτος», όπως έλεγε μια υποψήφια στο GNTM.

Τώρα, μια ειδικός σε μικροεπεμβάσεις αποκάλυψε τι πιστεύει ότι μπορεί να έχει κάνει η Ιταλίδα σχεδιάστρια μόδας-επιχειρηματίας και αν η φρέσκια όψη της οφείλεται σε αισθητικές επεμβάσεις ή στα φυσικά αποτελέσματα της γήρανσης.

Η Αναστασία Κόλες (Anastasia Koles) δήλωσε στην Daily Mail: «Από τις εικόνες, τα χείλη της φαίνονται μικρότερα σε σύγκριση με πριν, κάτι που μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους. Στο παρελθόν, φαίνεται να είχε κάνει μόνιμα fillers, πιθανώς σιλικόνης, σε συνδυασμό με fillers υαλουρονικού οξέος (HA) που τοποθετήθηκαν από πάνω».

Σε άλλο σημείο η ειδικός επισημαίνει: «Εάν το υλικό έχει διαλυθεί ή έχει αποσυντεθεί φυσικά, αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει τη μείωση του όγκου».

Η Anastasia Koles πιστεύει, επίσης, ότι τα νέα χαρακτηριστικά της Ντονατέλα Βερσάτσε μπορεί να οφείλονται σε λίφτινγκ, εξηγώντας: «Η αρχική διεύρυνση των χειλιών της μπορεί επίσης να οφείλεται στη σιλικόνη σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα ενός λίφτινγκ υψηλής έντασης, όπου το δέρμα τραβιέται αρκετά σφιχτά προς τις πλευρές του προσώπου.

Η γραμμή του σαγονιού της είναι, επίσης, πιο ευδιάκριτη, κάτι που θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα δερματικού υλικού πλήρωσης για την ενίσχυση της δομής ή θεραπειών σύσφιξης του δέρματος, όπως η μικροβελόνωση RF».

Η ειδικός, η οποία εξήγησε ότι είναι αδύνατο να πει κανείς σε ποιες επεμβάσεις έχει υποβληθεί η σταρ χωρίς να την εξετάσει προσωπικά, επισήμανε ότι «η φυσική γήρανση από μόνη της μπορεί επίσης να παίξει ρόλο». «Οι αλλαγές στο δέρμα και στους ιστούς με την πάροδο του χρόνου μπορούν να κάνουν τα χείλη και τα χαρακτηριστικά του προσώπου να φαίνονται διαφορετικά», τόνισε.

Πολλοί θαυμαστές έχουν σχολιάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι διασημότητες πλέον φαίνεται να υποβάλλονται σε «αόρατες» επεμβάσεις με ελάχιστο ή καθόλου χρόνο ανάρρωσης, με αποτέλεσμα να είναι αγνώριστες στο κόκκινο χαλί.

Η τρέχουσα εμφάνιση της σχεδιάστριας δεν θυμίζει σε τίποτα την πρώτη της επίδειξη μόδας, μετά τον θάνατο του αδελφού της Gianni, το 1997, με την εικόνα της να αλλάζει μετά την ανάληψη των ηνίων της αυτοκρατορίας της μόδας.

Στο παρελθόν είχε παραδεχτεί ότι είχε υποβληθεί σε επεμβάσεις, δηλώνοντας το 2013: «Δεν είμαι έτσι γενετικά» και προσθέτοντας: «Δεν πιστεύω στις εντελώς φυσικές γυναίκες». Ωστόσο, έχει παραδεχτεί μόνο ότι έχει κάνει Botox, τονίζοντας ότι «μόνο στο πρόσωπό μου, όχι στο σώμα μου, που είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς».

