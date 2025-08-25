Η 70χρονη Ντονατέλα Βερσάτσε (Donatella Versace) είναι αγνώριστη σε νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φόντο ένα ηλιοβασίλεμα. Η «βασίλισσα» της ιταλικής μόδας φαίνεται ότι το έχει «ρίξει» στις πλαστικές, καθώς στη φωτογραφία βλέπουμε μια άλλη γυναίκα… Λες και πρόκειται για μια «άλλη» Donatella Versace!

Αυτή τη φορά, τουλάχιστον, τα μάγουλά της ήταν λιγότερο πρησμένα σε σύγκριση με προηγούμενες φωτογραφίες που είχαν δημοσιευτεί πριν από έναν χρόνο και συγκεκριμένα στην πρεμιέρα του μιούζικαλ «The Devil Wears Prada».

Η Ιταλίδα fashionista παραιτήθηκε από τη θέση της δημιουργικής διευθύντριας τον περασμένο Μάρτιο, μια θέση που κατείχε από τον θάνατο του αδελφού της Gianni το 1997 και αντικαταστάθηκε από τον Dario Vitale, επτά χρόνια μετά την εξαγορά της Versace από την Capri Holdings.

Η Ντονατέλα, μικρότερη αδερφή του ιδρυτή Gianni Versace και η γυναίκα που ανέλαβε να διασφαλίσει την εταιρεία μετά τη δολοφονία του, είχε μια εξαιρετική θητεία. Η αποχώρησή της σηματοδοτεί μια καμπή για τον οίκο Versace, τον οποίο ο αδελφός της «έχτισε» και εκείνη διατήρησε ζωντανό. Η ίδια δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να σχολιάσει τη… μεταμόρφωσή της μέχρι το 2013, όταν παραδέχτηκε ότι κάνει Botox. Συνέχισε λέγοντας ότι δεν πιστεύει σε μια «φυσική» εμφάνιση.

