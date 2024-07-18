DW: Ακυβέρνητη ακόμα η Γαλλία

Ο πρόεδρος Μακρόν έκανε αποδεκτή την παραίτηση της κυβέρνησης Αττάλ την περασμένη Τρίτη ζητώντας του παράλληλα να παραμείνει για «τα τρέχοντα ή επείγοντα» θέματα σε συνδυασμό με τους Ολυμπιακούς Αγώνεςπου ξεκινούν στις 26 Ιουλίου.



Έτσι, η παραιτηθείσα κυβέρνηση Αττάλ συνεχίζει την πολιτική της πορεία σε «αχαρτογράφητα» πλέον νερά με τον «στρατηλάτη» Μακρόν να δείχνει ότι δεν βιάζεται για τη δημιουργία νέας κυβέρνησης. Στηρίζεται σε αυτό και από την ασυνεννοησία στα 4 κόμματα του Λαϊκού Μετώπου που εδώ και δέκα μέρες πηγαινοέρχονται στις τηλεοράσεις με αντιφατικές δηλώσεις χωρίς να κατορθώσουν να καταλήξουν σε κοινή πρόταση για πρωθυπουργό. Στο Κοινοβούλιο όμως η σημερινή μέρα είναι σημαντική.Είναι η πρώτη μέρα για τους 577 νέους βουλευτές αλλά και η εκλογή του ή της προέδρου. Η ψηφοφορία προβλέπεται για τις 3 το απόγευμα τοπική ώρα. Έξι είναι οι υποψήφιοι και εάν σε δύο γύρους δεν συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία ( 289) θα περάσουν σε τρίτο γύρο με σχετική πλειοψηφία.

Το παράδοξο για την έως τώρα κοινοβουλευτική παράδοση είναι ότι στην ψηφοφορία θα συμμετέχουν και τα νεοεκλεγέντα πρώην μέλη της παραιτηθείσας κυβέρνησης με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος σε ψηφοφορία που έγινε την Τρίτη αναδείχθηκε και επικεφαλής της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας των πρώην «Μακρονικών» (Ensemble). Συγκεντρώνει έτσι τα δύο αξιώματα ως πρώην (πρωθυπουργός) και ως νυν (κοινοβουλευτικός αρχηγός) πράγμα που απαγορεύεται ρητά από το Σύνταγμα και είναι ανεκτό για λίγες μόνο μέρες από την κοινοβουλευτική παράδοση.Εν τω μεταξύ έφτασαν σήμερα το πρωί στο Ολυμπιακό χωριό στο βόρειο Παρίσι, οι πρώτες αντιπροσωπείες των αθλητών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινούν στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Και το ερώτημα που παραμένει για τους Γάλλους πολίτες είναι μέχρι πότε άραγε θα κρατήσει ο πρόεδρος Μακρόν τη χώρα χωρίς κυβέρνηση και εάν τελικά θα προτιμήσει τον Σεπτέμβριο, μπλοκάροντας έτσι το Λαϊκό Μέτωπο στην ανικανότητά του να προτείνει εγκαίρως πρωθυπουργό.

