Η Λατίνα σταρ, Εύα Λονγκόρια, σε μία κίνηση αλληλεγγύης προσφέρει 50.000 δολάρια στην οργάνωση «This Is About Humanity» για την υποστήριξη των εργαζομένων πρώτης γραμμής και των οικογενειών που έχουν πληγεί από τις φονικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

«Ήταν μια τραγική εβδομάδα», ξεκίνησε να λέει η σταρ συγκινημένη στην αρχή ενός βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο Instagram.

«Καταστροφική για τόσους πολλούς ανθρώπους, τόσους πολλούς φίλους που έχασαν πολλά...αναμνήσεις και αγαθά για τα οποία έχουν δουλέψει πολύ σκληρά», συνέχισε η Λονγκόρια και αποκάλυψε ότι «το σπίτι της είναι γεμάτο από φίλους άλλων περιοχών».

«Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι δεν ήταν τόσο τυχεροί. Έχουμε δωρίσει ρούχα, κυριολεκτικά άδειασα την ντουλάπα μου για να τα πάω σε όλα τα μέρη που δέχονται δωρεές. Στηρίζω το "This Is About Humanity"...καθώς τα χρήματα θα στηρίξουν όλες αυτές τις οικογένειες που εργάζονται ακούραστα για να έχουμε φαγητό. Για τους αγρότες που εξακολουθούν να βγαίνουν εκεί έξω, να καλλιεργούν και να μαζεύουν τα προϊόντα μας σε επικίνδυνες συνθήκες», ανέφερε.

Κλείνοντας η διάσημη ηθοποιός είπε στους κατοίκους του Λος Άντζελες να «παραμείνουν δυνατοί» και ευχαρίστησε όσους συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών.

«Ξέρω ότι κυκλοφορούν πολλά πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να αναλύσουμε τι πήγε στραβά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας», υπογράμμισε. «Ο Θεός να ευλογεί όλους τους πυροσβέστες που βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να σώσουν τις ζωές μας και τα σπίτια μας. Σε όλους όσους βοηθούν, σας ευχαριστώ πολύ».

Η σταρ επανέλαβε την πρόθεσή της και στη λεζάντα της ανάρτησης, ενώ έγραψε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το People:

«Η καρδιά μου ραγίζει για την πόλη του Λος Άντζελες και τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν επηρεάσει τόσες πολλές ζωές... ελπίζω να μπορέσουμε ενωμένοι να στηρίξουμε τα ευάλωτα μέλη της κοινότητάς μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.